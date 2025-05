Gorąco w Madrycie! Iga Świątek spadnie w najnowszym rankingu WTA?

W ostatnich miesiącach pozycja Igi Świątek w rankingu WTA nie jest już tak dobrze ugruntowana jak w przeszłości. Polka straciła pierwszą lokatę na rzecz Aryny Sabalenki 21 października ubiegłego roku, a obecnie traci do Białorusinki już 3385 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Lider rankingu wraca do gry. Opowiedział o swojej sytuacji. "Byłem wielokrotnie przesłuchiwany"

Dynamiczna jest sytuacja za plecami Świątek. Gonią ją bowiem inne rywalki, a najbliżej jest Coco Gauff, czyli półfinałowa przeciwniczka Polki podczas imprezy w Madrycie. Aktualnie Świątek ma 7383 "oczek", natomiast Amerykanka - 6073.

Inaczej ma się jednak sytuacja "na żywo". Polka bowiem w Hiszpanii nie zyska już więcej, ponieważ broni tytułu. Gauff natomiast w 2024 w stolicy Hiszpanii odpadła w czwartej rundzie, więc teraz już tylko dopisuje kolejne zdobycze przy swoim nazwisku.

W rankingu "LIVE" póki co Świątek znajduje się przed Amerykanką. W tym momencie ma 6773 punktów, a jeśli pokona w czwartek 21-latkę, to będzie mieć ich 7033. Kiedy z kolei ponownie zwycięży cały turniej, to obok jej nazwiska z powrotem będzie widnieć liczba 7383.

Co w przypadku porażki Polki z Gauff? Wtedy Świątek może mieć kłopoty. Jeśli bowiem Amerykanka pójdzie za ciosem i odniesie wiktorię w całych zawodach, to już w najnowszym oficjalnym zestawieniu wyprzedzi raszyniankę i zostanie drugą rakietą świata. Na jej koncie znajdzie się wówczas 6953 punktów, podczas gdy dorobek Polki wyniesie 6773 "oczek".

Jeżeli natomiast Gauff wyeliminuje Świątek, ale przegra w finale, to w czołówce nie dojdzie do zmiany. Polka pozostanie na drugiej lokacie (6773), a Amerykanka - na trzeciej (6603).