Miejsce Igi Świątek w rankingu WTA zagrożone! To będzie kluczowy mecz

Świątek brała udział w trwającym jeszcze turnieju WTA w Madrycie. Pochodząca z Raszyna zawodniczka odpadła w półfinale rywalizacji, przegrywając w dwóch setach z Coco Gauff. Naprzeciwko Amerykanki w finale stanie inna rywalka polskiej tenisistki - Aryna Sabalenka, czyli obecna pierwsza rakieta świata.

To właśnie ostatni mecz turnieju w stolicy Hiszpanii może zadecydować o tym, czy Świątek pozostanie na drugim miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu. Polka na swoim koncie ma obecnie 6773 punkty, natomiast znajdująca się za jej plecami Gauff - 6603. Jeżeli zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych wygra finałowe starcie, to będzie miała w sumie 6953 "oczek", co pozwoli jej przeskoczyć Świątek w ogólnoświatowym zestawieniu.

Należy jednak zaznaczyć, że porażka Gauff w finale również nie jest najlepszym scenariuszem dla raszynianki. Jeżeli szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyli Sabalenka, to jeszcze bardziej odskoczy Świątek. Białorusinka posiada obecnie 10 768 punktów, natomiast jeżeli zatriumfuje na Półwyspie Iberyjskim, to będzie ich miała aż 11 118.