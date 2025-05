Sabalenka nagle zaczęła mówić o Świątek. Te słowa poszły w świat!

Sabalenka jest w tym sezonie w świetnej formie. Kampanię 2025 Białorusinka rozpoczęła od zwycięstwa w Brisbane, następnie doszła do finału w Melbourne, w którym uległa Madison Keys. Po słabszym okresie na Bliskim Wschodzie liderka rankingu WTA wróciła do wysokiej dyspozycji, co potwierdziła wygraniem turnieju w Miami.

Teraz zawodniczka z Mińska ponownie ma powody do radości. W prestiżowych zawodach w Madrycie okazała się bezkonkurencyjna, triumfując w finale przeciwko Coco Gauff. Te wyniki naturalnie mają przełożenie na ranking. Sabalenka ma w nim już 11 118 punktów i wyprzedza drugą Igę Świątek aż o 4345 "oczek".

Podczas konferencji prasowej w stolicy Hiszpanii Białorusinka została zapytana o to, jak znajduje motywację pomimo tak gigantycznej przewagi nad główną rywalką.

- Jestem w stanie sama się zmotywować, nie potrzebuję bardzo silnej przeciwniczki do wywierania na mnie presji. Ciągle zmuszam się do poprawy. Wymagam od siebie dużo podczas meczów - odparła Sabalenka.

Następnie 26-latka zaczęła mówić o... Idze Świątek.

- Może teraz Iga nie radzi sobie tak dobrze, co jest normalne, ale wiem, że wróci na szczyt. Pracuję z myślą o przyszłości i staram się poprawić swoją grę tak bardzo, jak tylko mogę - przyznała Białorusinka, dając wyraźnie do zrozumienia, że wciąż widzi w Świątek bardzo mocną zawodniczkę.

Teraz tour przenosi się do Rzymu. Już w poniedziałek 5 maja rozpocznie się turniej rangi 1000 w stolicy Włoch.