Świątek wrzuciła zdjęcie z Watykanu. Co robi w Stolicy Apostolskiej?

Ostatni okres dla Igi Świątek nie jest najłatwiejszy. Daleko jej do swojej najlepszej formy, a w poprzednich dniach odszedł jej dziadek. Mimo to Polka zdecydowała się wziąć udział w zmaganiach w ramach Mutua Madrid Open, gdzie dotarła do półfinału. Jej tenis mógł jednak pozostawiać wiele do życzenia.

Teraz Świątek zbiera siły na kolejny turniej. Mowa o imprezie rangi WTA 1000 w Rzymie. W mediach społecznościowych Polka pochwaliła się, w jaki sposób spędza czas, oczekując na rozpoczęcie zawodów na Foro Italico.

Pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie w towarzystwie Mai Chwalińskiej, z którą przyjaźni się od wielu lat. Polskie tenisistki w świetnych humorach zwiedzały Watykan.

Rywalizacja w ramach Internazionali BNL d'Italia rozpocznie się 6 maja. Tytułu sprzed roku bronić będzie właśnie Świątek, która w stolicy Włoch triumfowała również w sezonach 2021 i 2022. Chwalińska natomiast w dniach 5-6 maja powalczy w kwalifikacjach o awans do głównej drabinki.

