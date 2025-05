Ile Iga Świątek może "zarobić" w Rzymie? Bardzo trudna sytuacja Polki

Świątek znajduje się obecnie w bardzo trudnej pozycji, jeżeli chodzi o ranking WTA. Polska tenisistka nie wygrała jeszcze w tym sezonie ani jednego turnieju, przez co straciła sporo "oczek" w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Jak się okazuje, najgorsze może dopiero nadejść.

Fanom tenisa nie trzeba przypominać, że ulubioną nawierzchnią raszynianki jest mączka. To właśnie na niej Polka zdobyła wiele tytułów, wliczając w to cztery zwycięstwa podczas French Open. Zatem przynajmniej w teorii Świątek powinna cieszyć się na turnieju WTA w Rzymie, który rozgrywany jest właśnie na tej nawierzchni.

Warto jednak zaznaczyć, że Świątek podczas tegorocznej edycji zmagań we Włoszech będzie broniła tytułu wywalczonego w zeszłym roku. To oznacza, że ma do stracenia bardzo dużo punktów w rankingu WTA.

W zestawieniu "live" Polka ma na swoim koncie 5783 "oczka", co oznacza, że w tym momencie wyprzedzają ją Jessica Pegula (6243) i Coco Gauff (6213). Jeżeli raszynianka wygra turniej w Rzymie, to będzie miała 6773 punkty. Natomiast jeżeli po triumf w stolicy Włoch sięgną wcześniej wspomniane zawodniczki, to będą miały one odpowiednio 7135 i 7203 punkty.

Możliwa jest nawet sytuacja, w której Świątek spadnie aż na piąte miejsce w rankingu! Jeżeli Polce powinie się noga już na początku zmagań na Półwyspie Apenińskim, a po trofeum sięgnie Jasmine Paolini, to Włoszka może wyprzedzić naszą rodaczkę.

AA, Polsat Sport