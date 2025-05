Znamy rywalkę Świątek w Rzymie! W przeszłości miała z nią problemy

Impreza rangi WTA 1000 w Rzymie to ostatni duży sprawdzian formy na nawierzchni ziemnej przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zmagania w stolicy Włoch trwają od 6 do 18 maja, a tytułu broni Iga Świątek, która na Foro Italico łącznie triumfowała już trzykrotnie (2021, 2022, 2024).

Polka w pierwszej fazie - dzięki rozstawieniu z numerem 2. - miała wolny los, natomiast w drugiej bardzo pewnie wyeliminowała Elisabettę Cocciaretto. Triumfowała 6:1, 6:0.

Teraz Świątek poznała rywalkę w trzeciej rundzie Internazionali BNL d'Italia. Tą została turniejowa "29" - Danielle Collins.

Amerykanka zawody w Rzymie również rozpoczynała od 1/32 finału. Tam mierzyła się z Eleną-Gabrielą Ruse.

Spotkanie rozpoczęło się wzajemną wymianą ognia. Collins przełamała na 2:0, a Rumunka momentalnie zniwelowała stratę. Kluczowy okazał się ósmy gem, kiedy Amerykanka odskoczyła na 5:3, a chwilę później domknęła pierwszą partię na swoją korzyść.

W drugiej odsłonie potyczki kluczowy okazał się pierwszy gem. W nim Collins zdobyła przewagę breaka, a następnie dowiozła prowadzenie do końca pojedynku, awansując do trzeciej rundy imprezy we Włoszech.

W przeszłości Świątek grała z Collins już ośmiokrotnie i siedem razy schodziła z kortu w lepszych nastrojach. Ich ostatnia potyczka zakończyła się jednak kreczem Amerykanki. Miało to miejsce w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy Collins zrezygnowała przy prowadzeniu Polki 6:1, 2:6, 4:1.

Jedyna wiktoria Amerykanki przeciwko raszyniance miała z kolei miejsce w 2022 roku w półfinale wielkoszlemowego Australian Open. Collins odniosła w Melbourne triumf 6:4, 6:1, a następnie uległa w starciu o tytuł reprezentantce gospodarzy Ashleigh Barty.

Danielle Collins - Elena-Gabriela Ruse 6:3, 6:3