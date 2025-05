Ależ wieści! Olbrzymia stawka meczów w Rzymie! Na trybunach pojawi się... papież Leon XIV?

Kardynał Robert Prevost został niedawno wybrany nowym papieżem. Amerykanin znalazł się na ustach całego świata, ale wkrótce może zrobić się o nim jeszcze głośniej za sprawą ewentualnej wizyty na kortach w Rzymie. Tak się akurat bowiem składa, że w stolicy Italii odbywają się tenisowe turnieje WTA oraz ATP, w których nie brakuje reprezentantów Polski z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele.

Papież Leon XIV, tak jak jego poprzednik - Franciszek, jest wielkim fanem sportu. Argentyńczyk kochał piłkę nożną, natomiast Amerykanin jest kibicem tenisa. Dowiedział się o tym prezes włoskiej federacji tej dyscypliny i postanowił zaprosić Ojca Świętego na zmagania w Rzymie.

- Napisałem list do papieża, aby zaprosić go na turniej w Rzymie. Nie wiem, czy uda mu się zjawić już w tym roku, ale kto wie. Dowiedziałem się, że Leon XIV jest wielkim fanem tenisa, co stanowi dla nas powód do dumy - przyznał prezes Angelo Binaghi.

Niewykluczone, że głowa kościoła katolickiego będzie chciała wybrać się na któryś z meczów z udziałem pań lub panów. Być może będzie to pojedynek finałowy, w którym szansę występu ma Świątek. Tak się akurat składa, że Polka w 1/16 finału zmierzy się z rodaczką papieża - Collins, a w następnej rundzie może trafić na inną Amerykankę - Hailey Baptiste. Do tego w niedzielę Coco Gauff zmierzy się z Magdą Linette. Tego samego dnia Sofia Kenin zagra z Aryną Sabalenką.

Polsat Sport