To będzie sądny dzień dla Igi Świątek? Zbliża się ważna data dla Polki

Czwartek 22 maja to ważny dzień nie tylko dla Świątek, ale dla innych tenisistek biorących udział we French Open. Wtedy zostanie opublikowana drabinka turniejowa i poznamy potencjalne rywalki naszej zawodniczki. To, na kogo trafi Świątek, wobec jej nie najlepszej dyspozycji, ma szczególne znaczenie. W poprzednich latach, gdy Polka nie miała sobie równych, to raczej przeciwniczki z niepokojem spoglądały na drabinkę, podczas gdy Świątek przechodziła przez poszczególne rundy jak burza - bez znaczenia, z kim rywalizuje.

ZOBACZ TAKŻE: Przyznali dzikie karty na French Open. Na liście dawny wielkoszlemowy mistrz

W tym sezonie jest zgoła odmiennie. Świątek niedawno odpadła już w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie, który dotychczas należał do jednych z ulubionych Polki. Do tego należy dodać kiepski występ w Stuttgarcie. Jedynie w Madrycie wiceliderka rankingu WTA dotarła do półfinału, ale w nim okazała się znacznie gorsza od Coco Gauff, zdobywając w całym meczu tylko dwa gemy (!).

Niepokoić może fakt, że nawet gra na kortach ziemnych nie wpływa pozytywnie na formę Świątek. A przecież w Paryżu nasza zawodniczka będzie bronić aż 2000 punktów związanych z obroną tytułu. Istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że Polka może niebawem osunąć się w rankingu WTA na niższą lokatę. Wielu kibiców wierzy jednak, że właśnie w Paryżu "maszyna z Raszyna" wróci do formy, wszak triumfowała tam już czterokrotnie.

Turniej Roland Garros zaplanowano w dniach 25 maja - 8 czerwca.

Polsat Sport