Coraz gorsze wieści dla Świątek. Będzie kolejny spadek w rankingu?

Jasmine Paolini pokonała Peyton Stearns 7:5, 6:1 i awansowała do finału turnieju WTA w Rzymie. Awans Włoszki do finału ma także znaczenie dla układu czołówki światowego rankingu. Jeśli 29-latka sięgnie po tytuł w stolicy swojego kraju, wyprzedzi Igę Świątek w kolejnym notowaniu WTA. Dla Polki oznaczałoby to spadek poza pierwszą czwórkę rankingu po raz pierwszy od lutego 2022 roku.