Ostry apel legendy ws. Świątek! Padły wulgaryzmy w stronę Polaków

Ostatnie miesiące nie należą do najłatwiejszych dla Igi Świątek. Od niemal roku nie wystąpiła w finale żadnego z turniejów, zaliczyła wpadkę dopingową, zmieniła trenera, a na dodatek nie prezentuje już tak wysokiej formy na mączce, jak w poprzednich latach. Od poniedziałku poskutkuje to spadkiem w rankingu WTA na czwarte miejsce, a może być jeszcze gorzej.

ZOBACZ TAKŻE: Skandaliczne zachowanie Sabalenki? Konsternacja w Rzymie

Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących Polski poszukuje Andy Roddick. Mistrz wielkoszlemowego US Open 2003 w swoim podcaście "Served" zwrócił uwagę na kwestię dopingu.

- Trudno mi uwierzyć, że ta sytuacja z melatoniną nie miała na nią wpływu. Sama przyznała to w mediach społecznościowych. Wygląda tak, jakby czuła na sobie jakieś spojrzenia i szepty - zauważył 42-latek.

Roddick odniósł się również do zmiany szkoleniowca przez Świątek. Raszynianka bowiem pod koniec 2024 rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim i pierwszy raz w karierze postawiła na zagranicznego trenera - Wima Fissette'a. Na razie jednak polsko-belgijska współpraca nie przynosi pożądanych skutków, lecz w takich przypadkach potrzebna jest z pewnością cierpliwość.



- Ten facet od 15 lat robi świetną robotę. Był to oczywisty wybór dla Igi, by zatrudnić Fissette’a, a mimo to wygląda to tak, jakby nadal czegoś szukali. Iga to wielka mistrzyni, Wim też - na trenerskim szczeblu, ale wciąż szukają. Taki jest sport - wyjaśnił Amerykanin.





Były lider rankingu ATP zwrócił się także do polskich mediów. Nie szczędził sobie cierpkich słów.

- Iga narzekała na polskie media. Przepraszam, ale jeśli jesteś dziennikarzem z Polski i regularnie się nad nią pastwisz, to jesteś pier****nym kretynem. Przepraszam, ale to najlepszy sportowiec, jakiego kiedykolwiek mieliście - zaapelował Roddick.





Obecnie Świątek jest już w pełni skupiona na starcie w Paryżu - podczas Rolanda Garrosa. Polka w stolicy Francji będzie bronić tytułu, a łącznie na tamtejszej mączce była najlepsza czterokrotnie. To jej królestwo, jednak w tym sezonie znaków zapytania jest wyjątkowo dużo. Zmagania w ramach French Open rozpoczną się już 25 maja.