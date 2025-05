Świątek w ostatnich latach nie miała sobie równych w Paryżu, wygrywając wielkoszlemowy French Open czterokrotnie od 2020 roku. W tym sezonie Polka ma szansę sięgnąć po piąty w karierze, a czwarty z rzędu tytuł, ale biorąc pod uwagę jej gorszą dyspozycję, łatwo nie będzie.

O ile w poprzednich sezonach Świątek zjawiała się w stolicy Francji w doskonałym nastroju, tak tym razem sytuacja jest zgoła odmienna. Wystarczy powiedzieć, że Polka niedawno osunęła się w rankingu WTA na piąte miejsce, a przecież jeszcze jakiś czas temu była zdecydowaną liderką. Być może punkt zwrotny nastąpi właśnie w Paryżu.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny mecz Linette. Polka z awansem! Czeka ją starcie z wielką gwiazdą?

Co ciekawe, mimo że turniej główny rusza dopiero 25 maja, Świątek jest już na miejscu, aby jak najlepiej przygotować się do rywalizacji. To całkowicie zaskoczyło organizatorów French Open z jej dyrektor na czele, byłą znakomitą przed laty tenisistką, Amelie Mauresmo.

- W tym roku Iga Świątek przyjechała bardzo wcześnie i nie ma na koncie wielu wygranych na mączce. Myślę, że chce naprawdę chłonąć atmosferę kortu centralnego. Kortu, który uwielbia, być może jej ulubionego na całej planecie. Miło jest widzieć ją tak wcześnie. Myślę, że to jeden z pierwszych przypadków, gdy tego typu zawodniczka z najwyższego poziomu przyjeżdża na turniej tak szybko. Zazwyczaj dochodzi do tego na początku kolejnego tygodnia, choćby w poniedziałek lub wtorek w tygodniu otwarcia. Ale domyślam się, że potrzebuje treningów na miejscu. I właśnie tak to czuje. Jesteśmy szczęśliwi, mając ją tutaj - przyznała w rozmowie z francuskim Eurosportem.

Świątek w poprzednim tygodniu rywalizowała w Rzymie, ale odpadła już na etapie 1/16 finału z Danielle Collins. Polka zanim rozpocznie turniej w Paryżu, pozna swoją rywalkę. Losowanie drabinki odbędzie się 22 maja. Zmagania potrwają do 8 czerwca.

Polsat Sport