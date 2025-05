Świątek i Sabalenka, mimo zaciętej rywalizacji, która trwa od wielu lat, żyją ze sobą w dobrej komitywie. Już wcześniej media rozpisywały się o ich wspólnych treningach, do których dochodziło przy okazji różnych turniejów. Podobnie rzecz dzieje się przed tegorocznym French Open.

Według relacji organizatorów Rolanda Garrosa, obie panie spotkały się na jednym z kortów kompleksu, aby odbyć godzinną sesję treningową. Nagranie z tego wydarzenia zostało umieszczone w mediach społecznościowych.

"Ich godzinna sesja treningowa we wtorek odbyła się za zamkniętymi drzwiami, z dala od publiki, w zacisznej przestrzeni trzeciego kortu kompleksu, Court Simonne-Mathieu. Była to okazja, by dopracować szczegóły bez rozpraszającej obecności kibiców na trybunach" - napisano.

Francuzi podkreślają, że to rzadki widok, aby dwie czołowe tenisistki świata, które na co dzień rywalizują ze sobą o najcenniejsze trofea, decydowały się na wspólne treningi. Świątek w Paryżu powalczy o swój szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze, a piąty we French Open. Z kolei Sabalenka wciąż czeka na premierowy triumf w tym turnieju, mając na koncie dwa zwycięstwa w Australian Open i jedno w US Open.

