Iga Świątek spotkała się z finalistą Ligi Mistrzów! Zdjęcie już obiegło sieć

Świątek, która wraca do Paryża jako obrończyni tytułu i czterokrotna mistrzyni French Open, w pierwszej rundzie zmierzy się ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Przed turniejem, WTA opublikowała zaktualizowany ranking po turnieju w Rzymie - Polka spadła w nim z drugiego na piąte miejsce. Dla raszynianki oznaczało to spadek poza pierwszą "czwórkę" po raz pierwszy od lutego 2022 roku.

Dembele to natomiast świeżo upieczony mistrz Francji z Paris Saint-Germain, pojawił się na scenie jako ambasador sportu i reprezentant gospodarzy rozgrywek. Francuz notuje dobry sezon - w 47 meczach zdobył 33 gole i zaliczył 13 asyst. Jego zespół nie tylko sięgnął po tytuł krajowy, ale także dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Interem Mediolan. Dla PSG może to być historyczny wieczór, a dla skrzydłowego, szansa na pierwsze europejskie trofeum w karierze.

Na zakończenie ceremonii Świątek i Dembele wspólnie zapozowali do zdjęć z dyrektorką turnieju Amelie Mauresmo oraz prezesem Francuskiej Federacji Tenisowej Gillesem Morettonem.

Do rywalizacji na kortach im. Rolanda Garrosa gotowi są również inni reprezentanci Polski. Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem 30., nie miał szczęścia w losowaniu - jego pierwszym rywalem będzie 18-letni Joao Fonseca, uznawany za jeden z największych talentów światowego tenisa. Z kolei Kamil Majchrzak na otwarcie zmierzy się z Hamadem Medjedoviciem z Serbii, omijając tym samym rozstawionych graczy.

Wśród pań uwagę przyciąga trudne losowanie Magdaleny Fręch. Turniejowa "25" już w pierwszej rundzie zagra z Tunezyjką Ons Jabeur, trzykrotną finalistką turniejów wielkoszlemowych. Magda Linette natomiast trafiła na grającą z numerem 22. przy nazwisku Dunkę Clarę Tauson. Z dobrej strony pokazała się też Linda Klimovicova - młoda Polka awansowała do decydującej rundy eliminacji po zwycięstwie 6:2, 6:3 nad rozstawioną z "piątką" Mananchayą Sawangkaew. Od gry w głównym turnieju dzieli ją już tylko jeden wygrany mecz. Roland Garros 2025 startuje 25 maja, a finały zaplanowano na 8 czerwca.