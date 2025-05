Boniek skomentował decyzję Lewandowskiego. Takiej reakcji należało się spodziewać

Lewandowski ma za sobą ciężki i wymagający sezon w barwach Barcelony, dla której rozegrał 52 mecze, strzelając 42 gole i notując trzy asysty. W ostatnim spotkaniu La Liga z Athletic Bilbao zdobył dwie bramki, co sprawiło, że przekroczył już liczbę stu trafień dla "Dumy Katalonii", w której występuje od 2022 roku.

W ostatnich tygodniach Lewandowski zmagał się z kontuzją, przez co stracił kilka meczów i szansę na drugą w karierze koronę króla strzelców Primiera Division. Polak wrócił do gry dopiero na finiszu sezonu.

To właśnie względy zdrowotne są powodem, dla którego były napastnik Borussii Dortmund oraz Bayernu Monachium zdecydował, że nie zjawi się na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

Decyzję 37-latka skomentował Boniek, który szanuje jego postanowienie, ale nie do końca się z tym zgadza.

- Czyli on chciałby sobie wydłużyć wakacje... kapitan reprezentacji. W ostatnim miesiącu nie wydaje mi się, żeby w Barcelonie grał 90 minut w każdym meczu, wręcz przeciwnie. Częściej był na ławce i mniej był wykorzystywany. Robert jest przekonany i trener, że sobie sami dadzą radę. Robert ma 37 lat i chce troszeczkę odpocząć. Jeżeli chodzi o mnie, ja bym tak nie zrobił. Robert tak zrobił i ja to szanuję. Nie jest to gest, który mi się strasznie podoba - powiedział były piłkarz i prezes PZPN na kanale "Prawda Futbolu".

Komentując decyzję Lewandowskiego, Boniek przytoczył przykład ze swoich czasów, kiedy gra dla reprezentacji była dla niego priorytetowa.

- Miałem kilka takich momentów, gdzie grałem w zawodowym klubie, był jeden z najważniejszych meczów w sezonie, Juventus - Milan i w tym samym dniu był mecz Rosja - Polska na Łużnikach w Moskwie. Z trzema przesiadkami, ale poleciałem na mecz do Moskwy. Każdy inaczej myśli, każdy inaczej robi - skwitował.

Reprezentacja Polski już 2 czerwca zagra mecz towarzyski z Mołdawią na Stadionie Śląskim. Z kolei 6 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

