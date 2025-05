Hiszpanie namawiają Lewandowskiego do końca kariery w reprezentacji! "I tak niczego nie wygra"

Lewandowski ma za sobą kolejny bardzo udany sezon w barwach "Dumy Katalonii", o czym świadczą aż 42 gole i trzy asysty w 52 spotkaniach, ale również kolejne mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar i Superpuchar Króla. Do pełni szczęścia zabrakło sukcesu w Lidze Mistrzów, w której podopieczni Hansiego Flicka odpadli w półfinale z Interem Mediolan. Naszemu napastnikowi nie udało się również sięgnąć po koronę króla strzelców La Liga, przegrywając na ostatniej prostej rywalizację z Kylianem Mbappe. O tym akurat zaważyła kontuzja, przez którą Lewandowski musiał opuścić kilka meczów.

I to właśnie względami zdrowotnymi nasz piłkarz tłumaczy powody absencji na najbliższym zgrupowaniu kadry. Polak wyjaśnia, że potrzebuje więcej czasu na odpoczynek i regenerację i tym razem nie będzie mógł pomóc Biało-Czerwonym, co rzecz jasna wywołuje duże poruszenie nie tylko w naszym kraju.

Zupełnie inny punkt widzenia przedstawiają dziennikarze w Hiszpanii, którzy sugerują, że Lewandowski wrócił już do pełni zdrowia, a ostatnio miał więcej czasu na odpoczynek ze względu na wspomniany uraz.

- Jestem zaskoczony. Czuje się dobrze, w niedzielę zagrał prawie cały mecz (z Athletic Bilbao, dwa gole - przyp. red.). To nie jest problem fizyczny - mówi jeden z hiszpańskich żurnalistów w rozmowie z Onetem.

W kuluarach mówi się, że Barcelona sugeruje, aby Lewandowski definitywnie zakończył karierę reprezentacyjną i wówczas będzie jeszcze lepiej spisywał się w klubie, chociaż jego wyniki i tak są niesamowite.

- Ludzie w Barcelonie mówią, że Lewandowski powinien pożegnać się z reprezentacją i skupić na klubie, bo z kadrą niczego nie wygra. (…) Wiedziałem, że Flick postawi na niego, bo go znał z czasów pracy w Bayernie. Ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak skuteczny. Strzelił 42 gole we wszystkich rozgrywkach, to po prostu szaleństwo. Lewandowski nie uczestniczy w grze tak bardzo jak dawniej, ale dalej jest kilerem w polu karnym - rzekł dziennikarz Alex Pintanel.

Reprezentacja Polski zagra 6 czerwca mecz towarzyski z Mołdawią na Stadionie Śląskim, natomiast cztery dni później - 10 czerwca zmierzy się na wyjeździe z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

