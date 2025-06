Lewandowski o swojej decyzji poinformował 26 maja w mediach społecznościowych, dodając, że po ciężkim sezonie ligowym potrzebuje odpoczynku. Selekcjoner przyznał w poniedziałek, iż rozumie decyzję piłkarza.

"Cristiano Ronaldo czy Zlatan Ibrahimovic w najlepszym okresie, po rozmowach z trenerami, też mieli takie momenty, że mogli odpocząć. Robert rozegrał prawie cztery tysiące minut w sezonie. To normalna kolej rzeczy. On ma też swoje lata, trzeba go szanować. Dla mnie, jako trenera, jest to zrozumiałe, że należy patrzeć na dobro zawodnika, ale też dobro reprezentacji. Zagramy teraz bez Roberta i zrobimy wszystko, bo inni piłkarze są gotowi, żeby oba mecze wygrać" - powiedział Probierz na konferencji w Katowicach.

Biało-czerwoni zaczęli tam zgrupowanie przed najbliższymi meczami - towarzyskim z Mołdawią 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie i cztery dni później w eliminacjach mistrzostw świata z Finlandią w Helsinkach.

Probierz powiedział, że Nicola Zalewski i Piotr Zieliński (obaj Inter Mediolan) przyjadą na zgrupowanie dopiero we wtorek, ponieważ dostali od niego dodatkowo jeden dzień wolnego po finale Ligi Mistrzów. Natomiast ze względów logistyczych również we wtorek dołączy Mateusz Bogusz z meksykańskiego Cruz Azul.

BS, PAP