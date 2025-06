Lewandowski jednak pojawi się na meczu z Mołdawią! To miała być niespodzianka

Lewandowski nie pojawił się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, tłumacząc swoją absencję potrzebą regeneracji po wyczerpującym sezonie klubowym. Jego decyzja wywołała szerokie poruszenie w piłkarskim środowisku. Kapitan Biało-Czerwonych poinformował o niej w mediach społecznościowych, zaznaczając, że priorytetem jest dla niego powrót do pełnej sprawności po niedawnym urazie. Jak zapewniono, jego nieobecność została wcześniej skonsultowana z selekcjonerem Michałem Probierzem.

Mimo to wielu ekspertów i kibiców odebrało brak Lewandowskiego - szczególnie w kontekście pożegnania Kamila Grosickiego podczas piątkowego meczu z Mołdawią - jako sygnał dystansowania się od drużyny narodowej.

Tymczasem, jak poinformował w piątkowy poranek "Fakt", a szczegóły ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Lewandowski jednak pojawi się na meczu rozgrywanym na Stadionie Śląskim. Kapitan kadry ma przylecieć do Katowic prosto z wakacji, by osobiście pożegnać wieloletniego kolegę z reprezentacji. Obaj stanowili o sile polskiej ofensywy w najlepszym okresie ostatnich lat, wspólnie docierając m.in. do ćwierćfinału Euro 2016.

W minionym sezonie "Lewy" rozegrał w barwach Barcelony aż 52 spotkania, w których zdobył 42 bramki.

Mecz Polska - Mołdawia rozpocznie się w piątek o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dla Grosickiego będzie to 95. i zarazem ostatni występ w narodowych barwach.