Hajto ostro ws. Lewandowskiego. "Modrić czy Ronaldo na pewno by tak nie zrobili"

W przerwie finałowego meczu Ligi Narodów pomiędzy Portugalią i Hiszpania głos w sprawie sytuacji reprezentacji Polski zabrali eksperci zgromadzeni w studiu Polsatu Sport.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski! Wróci, jeśli Probierz odejdzie

- Wszyscy w tej sytuacji zawiedli. Kto co mógł zrobić źle, to zrobił źle - orzekł Marcin Gazda.

- Prezes Kulesza ma teraz jeden duży problem - stwierdził Piotr Urban. - Będzie wesoło - dodał.

Decyzję Lewandowskiego o rezygnacji z gry w kadrze skomentował również Maciej Stolarczyk, który podkreślił, że jest to "koniec pewnej epoki". Zaznaczył także, że "forma i timing" tego rodzaju "starcia" pomiędzy Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim nie były odpowiednie.

- Koniec pewnej epoki Lewandowskiego, jako kapitana, ale też Lewandowskiego w reprezentacji. Nie ma co ukrywać, że to nasz najlepszy piłkarz ostatnich lat - powiedział Stolarczyk. - Na pewno jest to duża kontrowersja.

Tomasz Hajto ocenił z kolei samą decyzję Probierza, podkreślając, że selekcjoner był zmuszony do tego, by "ratować swoją twarz".

- Nie ma piłkarza ważniejszego niż klub, nie ma trenera ważniejszego niż klub. Nie ma piłkarza ważniejszego niż reprezentacja i nie ma trenera ważniejszego niż reprezentacja. Michał Probierz jako trener musiał wykonać jakiś ruch, żeby utrzymać szatnię. Nie może być tak, że w Barcelonie robimy wszystko tak, jak chce Flick, a w reprezentacji decydujemy sobie sami. Inni piłkarze na to w szatni patrzą i tracisz u nich jako trener szacunek - powiedział ekspert Polsatu Sport.

Hajto wypowiedział się również na temat rezygnacji Lewandowskiego, oceniając, że według niego "Messi, Modrić czy Ronaldo na pewno by tak nie zrobili".