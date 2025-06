Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski! Wróci, jeśli Probierz odejdzie

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - czytamy we wpisie byłego już kapitana reprezentacji Polski (pisownia oryginalna).

Przypomnijmy, że w niedzielę wieczorem PZPN opublikował komunikat, w którym poinformował, iż decyzją selekcjonera reprezentacji Polski Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej. Nowym kapitanem kadry został Zieliński. Zgodnie z informacją przekazaną przez federację, 36-latek został powiadomiony o wyborze trenera.

Gorąco wokół Lewandowskiego zrobiło się przed czerwcowym zgrupowaniem reprezentacji Polski. Przed jego rozpoczęciem gracz "Dumy Katalonii" poinformował, że nie przyjedzie na zgrupowanie, gdyż potrzebuje odpoczynku. Jak stwierdził, decyzję skonsultował z trenerem. Później jednak pojawił się na Stadionie Śląskim przy okazji meczu towarzyskiego z Mołdawią. Lewandowski przyjechał na spotkanie, aby pożegnać Kamila Grosickiego, który rozgrywał ostatni mecz w kadrze.

W narodowych barwach Lewandowski występował od 2008 roku. Rozegrał 158 spotkań, w których strzelił 85 goli. To czyni go najskuteczniejszym zawodnikiem w historii reprezentacji.

