Co dalej z Robertem Lewandowskim? Jest komentarz Kuleszy!

Afera na linii Lewandowski - Probierz wybuchła w trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacji. Wówczas selekcjoner zadeklarował, że doświadczony napastnik przestaje pełnić funkcję kapitana zespołu, a nowa rola została powierzona Piotrowi Zielińskiemu. Zaskoczenia tym faktem nie ukrywał sam Lewandowski, na którego ripostę nie trzeba było długo czekać. Piłkarz postanowił, że rezygnuje z gry dla reprezentacji ze względu na brak zaufania do Probierza.

Lewandowskiego zabrakło na zgrupowaniu, bo tłumaczył się chęcią odpoczynku po sezonie w Barcelonie. Podobno zostało to uzgodnione z Probierzem, ale to z kolei przeczy się z decyzją tego drugiego w kwestii opaski kapitana. Stąd wspomniana afera i mnóstwo spekulacji. Czarę goryczy przelała porażka z Finlandią 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata. Po niej szkoleniowiec podał się do dymisji.

Na temat powrotu Lewandowskiego do kadry wypowiedział się Kulesza dla redakcji "Meczyki.pl".

- Czy Robert wraca do reprezentacji? To nie moja decyzja. Jeżeli Robert swoją formą zasłuży na powołanie, to ja już w to nie wnikam. Dostałem informację, że jest bardzo zajęty, bo ma swoje sprawy. Nie dzwoniłem, ale to zrobię, kiedy Robert będzie bardziej dostępny - rzekł prezes PZPN.

Kolejny mecz o punkty reprezentacja Polski zagra 4 września z Holandią.

Polsat Sport