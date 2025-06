Zrezygnują z Lewandowskiego! Złe wieści dla polskiego napastnika

Barcelona nie może narzekać na brak sukcesów w poprzednim sezonie. Potrójna korona w krajowych rozgrywkach oraz półfinał Ligi Mistrzów to wyniki, które zdecydowanie zasługują na duże uznanie ekipy Hansiego Flicka.



Niemiecki szkoleniowiec w trakcie sezonu mocno stawiał na Roberta Lewandowskiego, z którym miał okazję współpracować już w Bayernie Monachium. Polak spłacił kredyt zaufania zdobywając 42 bramki w 52 spotkaniach. Dobra relacja ze szkoleniowcem i skuteczność napastnika pozwala sądzić, że w przyszłym sezonie również to "Lewy" będzie główną postacią w ataku "Dumy Katalonii". Jak informuje Alex Rodrgiuez Sanchez z "Mundo Deportivo" szanse na ten scenariusz się zmniejszają.

Wedługi informacji hiszpańskiego dziennikarza sytuację Polaka ma diametralnie odmienić zmiana pozycji Raphinhi. Brazylijczyk ma przesunąć się na tzw. "dziewiątkę", co otworzy miejsce dla skrzydłowych, których chce pozyskać klub. W tym kontekście najgłośniej mówi się o Nico Williamsie oraz Luisie Diazie. Nic jednak nie jest pewnego, a spekulacje hiszpańskiej prasy bywają często złudne i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.



W ostatnim czasie znacznie głośniej mówi się o reprezentacyjnej przygodzie Lewandowskiego niż o przyszłości Polaka w Barcelonie. Afera na linii Lewandowski - Probierz wybuchła w trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacji.

Wówczas selekcjoner zadeklarował, że doświadczony napastnik przestaje pełnić funkcję kapitana zespołu, a nowa rola została powierzona Piotrowi Zielińskiemu. Zaskoczenia tym faktem nie ukrywał sam Lewandowski, na którego ripostę nie trzeba było długo czekać. Piłkarz postanowił, że rezygnuje z gry dla reprezentacji ze względu na brak zaufania do Probierza.



Lewandowskiego zabrakło na zgrupowaniu, bo tłumaczył się chęcią odpoczynku po sezonie w Barcelonie. Podobno zostało to uzgodnione z Probierzem, ale to z kolei zaprzecza decyzji tego drugiego w kwestii opaski kapitana. Stąd wspomniana afera i mnóstwo spekulacji. Czarę goryczy przelała porażka z Finlandią 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata. Po niej szkoleniowiec podał się do dymisji.



Kolejny mecz o punkty reprezentacja Polski zagra 4 września z Holandią.

