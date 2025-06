Tam zagra Robert Lewandowski po odejściu z Barcelony! Nie mają wątpliwości

Wraca temat transferu Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej. O tym, że polski piłkarz ma się przenieść do jednego z tamtejszych klubów, mówi się od wielu lat. Sporo wskazuje jednak na to, że tym razem faktycznie do tego dojdzie. Zdaniem tamtejszych mediów, Lewandowski będzie kolejną z europejskich gwiazd, które wzmocnią jedną z drużyn saudyjskiej ekstraklasy.

Umowa Lewandowskiego z Barceloną wygasa w 2026 roku i na ten moment niewiele wskazuje na to, żeby miała zostać przedłużona. Choć "Lewy" jest w znakomitej formie, niedługo będzie świętował 37. urodziny i jest wielce prawdopodobne, że Duma Katalonii będzie chciała postawić na młodszego napastnika.

Sytuację zamierzają wykorzystać kluby z Arabii Saudyjskiej. Według niektórych doniesień, otoczenie Lewandowskiego ma już wręcz być wstępnie dogadane na transfer do tamtejszej ligi właśnie w 2026 roku.

💣 En Arabia confirman un acuerdo con Robert Lewandowskihttps://t.co/3DC9Id598U — Diario SPORT (@sport) June 21, 2025

Bilans Lewandowskiego w barwach Barcelony jest imponujący. Doświadczony snajper w 147 meczach strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. Polak, który do Blaugrany przeniósł się w 2022 roku, ma na swoim koncie między innymi dwa mistrzostwa Hiszpanii, w tym jedno zdobyte w niedawno zakończonym sezonie.

Niedawno o Lewandowskim było głośno ze względu na konflikt z selekcjonerem reprezentacji Polski, Michałem Probierzem. "Lewy", po tym, jak Probierz zabrał mu opaskę kapitańską w związku z faktem, że napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu kadry, postanowił ogłosić zakończenie kariery reprezentacyjnej dopóki 52-latek będzie trenerem drużyny narodowej. Niedługo potem Probierz podał się do dymisji.

Aktualnie w Arabii Saudyjskiej występuje wiele gwiazd, które w przeszłości brylowały na europejskich boiskach. W tamtejszych klubach grają między innymi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Sadio Mane.

BS, Polsat Sport