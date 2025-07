Robert Lewandowski tego nigdy nie wybaczy?! "Rysa na szkle, której nie da się cofnąć"

Michał Białoński, Polsat Sport: Jednym z poważniejszych kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski jest Jan Urban. Niektórzy twierdzą, że jest za miękki. Pracowałeś z nim przez trzy miesiące w Lechu Poznań. Został zwolniony w dziwnych okolicznościach, po serii trzy zwycięstwa i remis. Zgadzasz się z tą łatką, że Urban ma zbyt miękką rękę?

Radosław Majewski, piłkarz Znicza Pruszków, były reprezentant Polski: Z tego co pamiętam, to decyzja o zmianie trenera w Lechu została podjęta dużo wcześniej. Dlatego nikt nie zwlekał, mimo dobrej serii, jaką mieliśmy. Skoro się powiedziało "a", to już nie mogli się wycofać. Tak przynajmniej mi to w klubie później tłumaczono. A co do meritum, to ja mam dobre wspomnienia z współpracy z trenerem Urbanem.

Rzeczywiście brakuje mu charyzmy czy twardej ręki?

Nie, na pewno nie. Ja go bardzo cenię. Jest bardzo komunikatywny. To osoba do pogadania, do przekazania informacji. Potrafi dotrzeć do zawodników i jest elastyczny. Selekcjoner taki właśnie musi być, jako trener i jako człowiek. Musisz wiedzieć, jak dotrzeć do zawodników i on to wiedział. Zdobyliśmy z nim Superpuchar Polski, pokonując Legię 4:1. Potem zdobyliśmy siedem punktów w trzech meczach. Czasami może po prostu trzeba trochę cierpliwości do trenera. Trzeba też przypomnieć, że Jan Urban osiągnął spore sukcesy w Legii Warszawa.

Mistrzostwo Polski i Puchar Polski.

W Górniku Zabrze też osiągał wyniki, które pokazują, że jest w stanie osiągnąć coś ze skromnego potencjału. To dowodzi, że przy lepszym materiale może osiągnąć to, czego ktoś inny nie jest w stanie. A jeżeli utrzymuje się tak długo w tym zawodzie, to dowód, że kluby go doceniają. I to topowe, jak Legia i Lech.

Ja się spekulacjami nie zajmuję, nie wiem czy trener Urban jest głównym faworytem na stanowisko selekcjonera, to zadanie dla ludzi z PZPN-u, aby wygrać trenera kadry narodowej. Wiem jedno: Jan Urban jest dobry jako trener i człowiek.

Mogę też przypomnieć anegdotę, że gdy Wieczysta zwolniła trenera Cecherza w czerwcu 2021 r., to razem ze Sławkiem Peszką dzwoniliśmy do trenera Urbana, żeby go namówić do przejęcia naszego klubu.

I co odpowiedział?

Że nie w tym momencie. Akurat wtedy nie pracował, ale do naszej oferty podchodził elastycznie, na spokojnie. I miesiąc później, w lipcu 2021 r. objął Górnika Zabrze.

Michał Probierz zostawił po sobie spaloną ziemię? Okoliczności, w jakich zabrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, mógł to zrobić osobiście w Chorzowie, a wybrał znacznie mniej elegancką metodę telefonicznie, późnym wieczorem, gdy Robert usypiał córki. Na dodatek Probierz rzucił cień podejrzenia na całą drużynę, twierdząc, że wielu piłkarzy apelowało do niego o zmianę kapitana, ale nikt się do tego nie przyznaje. Na dodatek Jan Bednarek zażądał sprostowania doniesień, jakoby ten ruch był uzgodniony z radą drużyny.

Za bardzo tego zamieszania nie śledziłem, gdyż byłem na wakacjach w Albanii. To był jedyny okres, gdy mogłem się gdzieś wyrwać.

Czy ciężko będzie udobruchać Roberta Lewandowskiego po tym zamieszaniu?

Ja poznałem Roberta, graliśmy razem nie tylko w Zniczu, ale też w kadrze, wiem, jaką jest osobą. Ja uważam, że Robert takie rzeczy zapomina, nie jest pamiętliwy. Jeżeli by z nim normalnie pogadać, będąc otwartym i szczerym, to on też by się zrewanżował pięknym za nadobne.

W całej tej sytuacji nie rozumiem tylko jednej rzeczy, czysto piłkarskiej. Jeżeli trener Probierz rozmawiał z Robertem w Chorzowie, a dopiero później odebrał mu opaskę, to już jest rysa na szkle, której się nie da cofnąć. Jeżeli robisz coś odwrotnego niż zapowiedziałeś, nie jesteś szczery, to nie budujesz w ten sposób zaufania. A czy coś pomiędzy nimi iskrzyło jeszcze wcześniej? Wydaje mi się, że tak, bo takie konflikty nie powstają od razu. A prawda jest taka, że o ile nie jesteś w stanie wygrać z klubem, bo jesteś w nim na co dzień, to o tyle, jeżeli próbujesz wyrzucić zawodnika, który jest kapitanem reprezentacji od 13 lat, to na dłuższą metę taka akcja się nie uda.