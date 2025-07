FC Barcelona - FC Seul. Wynik meczu towarzyskiego. Kto wygrał w tym spotkaniu?

FC Barcelona przygotowuje się do przyszłego sezonu. Mistrzowie Hiszpanii kolejny mecz towarzyski rozegrają z FC Seul utytułowanym koreańskim klubem. Dla ekipy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego będzie to kolejny sprawdzian formy.

- Tak, jestem zadowolony z tego, jak zespół trenuje. Zostaliśmy tu bardzo ciepło przyjęci, mamy wielu fanów w Seulu i w całej Korei Południowej. Drużyna trenuje dobrze. Nie jest łatwo, bo jest bardzo gorąco, ale zawodnicy są skoncentrowani i pracują z jakością. Nie szukamy wymówek - powiedział trener Barcelony Hansi Flick

Jakie nastroje panują w szatni Barcelony przed rozpoczęciem kolejnego sezonu?

- To będzie trudny sezon, ale podchodzimy do niego z pozytywnym nastawieniem. Uważamy, że poprawiliśmy jakość zespołu. To będzie długa kampania. Skupiamy się na sobie i chcemy zdobywać trofea. Tak samo, jak w poprzednim sezonie chcemy wygrywać, każdy mecz, jak zawsze - dodaje

FC Barcelona - FC Seul. Wynik meczu.Kto wygrał?

Wynik meczu FC Barcelony - FC Seul poznamy w czwartek 31 lipca. O tym, kto wygrał mecz FC Barcelona - FC Seul w meczu towarzyskim, przekonamy się w godzinach popołudniowych - początek spotkania o godzinie 13.00. Relacja na żywo TUTAJ.

KJ, Polsat Sport