Koniec wątpliwości! Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona

Informacje o przyszłości Lewandowskiego można byłoby określić jako... skrajne. Z jednej strony hiszpańscy dziennikarze donoszą, że Polak mógłby odejść z Barcelony jeszcze przed sezonem 2025/2026, natomiast z drugiej strony nie brakuje artykułów sugerujących, że 36-latek zostanie w klubie na dłużej.

Pewne jest, że Lewandowski będzie kontynuował swoją karierę w "Blaugranie" i wypełni obowiązujący go kontrakt do samego końca. Środowisko piłkarza w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty podkreśliło, że doniesienia o jego potencjalnym odejściu do Arabii Saudyjskiej są wyssane z palca.

"Doniesienia, że kontaktowali się z nami Saudyjczycy, są kompletną bzdurą. Nie są, ani nie były, prowadzone żadne rozmowy na ten temat. Robert jest w stu procentach skoncentrowany na nadchodzącym sezonie w Barcelonie. Nie myśli o odejściu" - czytamy.

Mało tego, pojawiają się sugestie, że Barcelona będzie chciała przedłużyć umowę z Lewandowskim o kolejny sezon. Dużo rzecz jasna będzie zależało od formy Polaka w sezonie 2025/2026. Jeżeli były piłkarz Bayernu Monachium nadal będzie imponował formą strzelecką, nikt nie będzie patrzył mu w metrykę. Tym bardziej, że na rynku ciężko obecnie znaleźć klasowego napastnika, który nie kosztowałoby gigantycznych pieniędzy. A w Barcelonie nadal muszą bacznie przyglądać się klubowej kasie.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. Rozegrał w niej 147 meczów, strzelając 101 bramek i notując 20 asyst.

Polsat Sport