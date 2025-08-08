Robert Lewandowski kontuzjowany! Jest oficjalny komunikat

Robert Lewandowski doznał kontuzji! FC Barcelona opublikował oficjalny komunikat, w którym przekazała informację w sprawie stanu zdrowia Polaka.

Robert Lewandowski kontuzjowany! Jest oficjalny komunikat
FC Barcelona poinformowała o kontuzji Roberta Lewandowskiego

Barcelona rozgrywa obecnie mecze towarzyskie, by dobrze przygotować się do nadchodzącego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. "Duma Katalonii" zagrała już trzy takie potyczki, pokonując kolejno Vissel Kobe, FC Seoul i Daegu. W niedzielę podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Como 1907. 

 

Jak się okazuje, Lewandowski nie wystąpi w starciu z włoską drużyną. W piątek 8 sierpnia FC Barcelona opublikowała oficjalny komunikat, w którym przekazano, że Polak mierzy się z urazem.

 

"Robert Lewandowski ma problem z mięśniem dwugłowym uda w lewej nodze. Napastnik nie będzie mógł wystąpić w niedzielnym meczu, a jego powrót do zdrowia będzie zależał od jego rehabilitacji" - można przeczytać.

 

Barcelona swój pierwszy ligowy mecz w sezonie 2025/2026 rozegra w sobotę 16 sierpnia. Czy Lewandowski zdąży uporać się z kontuzją do rozpoczęcia rywalizacji w hiszpańskiej ekstraklasie?

