Robert Lewandowski kontuzjowany! Jest oficjalny komunikat

Barcelona rozgrywa obecnie mecze towarzyskie, by dobrze przygotować się do nadchodzącego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. "Duma Katalonii" zagrała już trzy takie potyczki, pokonując kolejno Vissel Kobe, FC Seoul i Daegu. W niedzielę podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Como 1907.

Jak się okazuje, Lewandowski nie wystąpi w starciu z włoską drużyną. W piątek 8 sierpnia FC Barcelona opublikowała oficjalny komunikat, w którym przekazano, że Polak mierzy się z urazem.

"Robert Lewandowski ma problem z mięśniem dwugłowym uda w lewej nodze. Napastnik nie będzie mógł wystąpić w niedzielnym meczu, a jego powrót do zdrowia będzie zależał od jego rehabilitacji" - można przeczytać.

Barcelona swój pierwszy ligowy mecz w sezonie 2025/2026 rozegra w sobotę 16 sierpnia. Czy Lewandowski zdąży uporać się z kontuzją do rozpoczęcia rywalizacji w hiszpańskiej ekstraklasie?