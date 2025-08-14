Robert Lewandowski walczy z czasem. Są nowe wieści w sprawie Polaka

W zeszłym sezonie "Duma Katalonii" zdobyła mistrzostwo La Ligi, puchar i superpuchar kraju. Jedyny niedosyt zawodnicy Barcelony mogą odczuwać z występów w Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka w świetnym stylu przeszli przez fazę ligową i równie dobrze spisywali się na etapie play-offów, gdzie niespodziewanie zdołał ich zatrzymać Inter Mediolan.

Jak podaje kataloński dziennik "Sport" Lewandowski na dwa dni przed inauguracyjnym meczem z Mallorcą kontynuuje treningi przy linii bocznej po tym, jak doznał dyskomfortu w mięśniu dwugłowym lewego uda.

"Polski napastnik trenował dziś samotnie i realizuje konkretny plan pracy, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Zawodnik walczy z czasem, ale nie będzie podejmował żadnego ryzyka, bo ważne jest to, żeby przez cały sezon był w stu procentach gotowy" - pisze "Sport".

Jak podkreśla dziennik, w ten sposób sztab trenerski i służby medyczne ostrożnie zarządzają obciążeniami fizycznymi także u kilku innych zawodników - chodzi tutaj o działanie prewencyjne, aby zawodnik, u którego kumuluje się zmęczenie, nie doznał kontuzji. Praca sztabu medycznego Barcy jest skuteczna, a komunikacja z personelem technicznym Flicka - bardzo płynna.

"Dziś (w czwartek - przyp. red.), na przykład, Koundé, Casadó czy Bernal oprócz wspomnianego Lewandowskiego przeprowadzali krótkie indywidualne ćwiczenia, przestrzegając zwykłej strategii Barcy, aby zoptymalizować siłę zawodników i zapewnić, że będą wypoczęci i bez ryzyka kontuzji na pierwsze mecze ligowe" - dodaje dziennik.

Nadzieje na udany rewanż (za zeszłoroczną porażkę w półfinale) w Lidze Mistrzów są duże. Zespół Barcelony znakomicie spisał się przed sezonem. Podczas tournee w Azji, rozgrywał serię spotkań, zdecydowanie wygrywając z Vissel Kobe, FC Seoul, Daegu FC, a także już w Hiszpanii pokonał włoskie Como 1907.

MR, Polsat Sport