Urodziny Roberta Lewandowskiego. Pilne informacje w sprawie stanu zdrowia napastnika Barcelony
Piłkarz Barcelony Robert Lewandowski, który w czwartek obchodzi 37. urodziny, trenował w pełnym wymiarze z drużyną po raz pierwszy od 8 sierpnia, kiedy nabawił się kontuzji mięśnia uda. Kataloński klub w sobotę zmierzy się w Walencji z Levante w drugiej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy.
Z relacji na oficjalnej stronie internetowej Barcelony wynika, że czwartkowy trening był dla Lewandowskiego ostatnim etapem leczenia urazu i polski piłkarz jest gotowy do gry w ten weekend, tak jak wszyscy jego koledzy z drużyny.
ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowe początki i... historyczne Euro. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport
Kontuzja wykluczyła Lewandowskiego z udziału w meczu pierwszej kolejki z Mallorcą na wyjeździe (3:0).
Dzięki najwyższej różnicy bramek Barcelona, która broni tytułu, została pierwszym liderem tabeli. Po trzy punkty mają również: Real Madryt, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alaves oraz Espanyol Barcelona, który niespodziewanie pokonał Atletico Madryt.
Spotkanie „Dumy Katalonii” z Levante planowane jest na sobotę na godzinę 21.30.Przejdź na Polsatsport.pl