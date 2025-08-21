Urodziny Roberta Lewandowskiego. Pilne informacje w sprawie stanu zdrowia napastnika Barcelony

Z relacji na oficjalnej stronie internetowej Barcelony wynika, że czwartkowy trening był dla Lewandowskiego ostatnim etapem leczenia urazu i polski piłkarz jest gotowy do gry w ten weekend, tak jak wszyscy jego koledzy z drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowe początki i... historyczne Euro. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport

Kontuzja wykluczyła Lewandowskiego z udziału w meczu pierwszej kolejki z Mallorcą na wyjeździe (3:0).

Dzięki najwyższej różnicy bramek Barcelona, która broni tytułu, została pierwszym liderem tabeli. Po trzy punkty mają również: Real Madryt, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe, Athletic Bilbao, Alaves oraz Espanyol Barcelona, który niespodziewanie pokonał Atletico Madryt.

Spotkanie „Dumy Katalonii” z Levante planowane jest na sobotę na godzinę 21.30.

BS, PAP