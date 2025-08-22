Czy Robert Lewandowski zagra w najbliższym meczu Barcelony? Trener zabrał głos

Obrońcy tytułu pokonali na inaugurację Primera Division kończącą mecz w dziewiątkę Mallorcę 3:0, ale bez udziału polskich piłkarzy. Bramkarz Wojciech Szczęsny, po podpisaniu nowego kontraktu, wciąż nie jest zgłoszony do rozgrywek, a obchodzący w czwartek 37. urodziny Lewandowski pauzował z powodu kontuzji uda.

Od dwóch dni doświadczony napastnik trenował już normalnie z drużyną, więc jest szansa, że wystąpi w sobotni wieczór w Walencji (godz. 21.30) z tamtejszym beniaminkiem Levante.

O pozycję lidera w ataku, jak podkreślają światowe media, Lewandowski będzie rywalizować z Ferranem Torresem, który strzelił gola z Mallorcą.

- Zobaczymy, mam pewne przemyślenia na temat możliwego przebiegu meczu i tego, co możemy zmienić. Ostatecznie posiadamy różne opcje na pozycji numer dziewięć – powiedział Flick.

- Ferran strzelił ostatnio gola i to najlepszy argument, żeby znów wystąpił. Postaramy się uwzględnić Roberta, jeśli to będzie możliwe - dodał.

Flick zasugerował również, że wypożyczony latem z Manchesteru United Marcus Rashford mógłby zostać wystawiony na pozycji napastnika. Anglik wszedł z ławki rezerwowych w drugiej połowie z Mallorcą.

- On daje nam więcej możliwości. Lepiej zna pozycję numer 11 (na skrzydle), ale dzięki jego mocnym stronom, grze z pierwszej piłki, szybkości, jest naprawdę pomocny w naszej taktyce – podkreślił niemiecki szkoleniowiec Barcelony.

Flick powiedział przy okazji, iż ma nadzieję, że wszyscy zawodnicy zostaną zarejestrowani w przyszłym tygodniu do gry. Barcelona zmaga się z ograniczeniami finansowymi La Ligi.

BS, PAP