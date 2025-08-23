Przegrywali 0:2 i wygrali! Niesamowity powrót Barcelony, grał Lewandowski

Do przerwy to gospodarze prowadzili 2:0, a bramki zdobyli Ivan Romero (15.) oraz Jose Luis Morales z rzutu karnego (45+7.). Faworyt straty odrobił w pierwszych minutach drugiej połowy po strzale z dystansu Pedriego (49.) i uderzeniu po rzucie rożnym Ferrana Torresa (52.).

ZOBACZ TAKŻE: Hajto totalnie zaskoczył! Nagle zaczął mówić o... Grbiciu

Lewandowski w czwartek - w dniu 37. urodzin - odbył pierwszy pełny trening po prawie dwóch tygodniach przerwy. Polski napastnik 8 sierpnia doznał urazu mięśnia uda i opuścił spotkanie z Mallorcą (3:0) na inaugurację sezonu. W sobotę miał ok. kwadransa, aby zdobyć pierwszego gola w trwających rozgrywkach, ale ostatecznie ani on, ani żaden z jego kolegów nie wpisali się już na listę strzelców.

„Wyręczył” ich obrońca gospodarzy Unai Elgezabal, który po dośrodkowaniu Lamine'a Yamala przypadkowo posłał piłkę głową do własnej bramki (90+1.).

We wcześniejszym sobotnim meczu Atletico Madryt zremisowało u siebie z Elche 1:1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Mallorki z Celtą Vigo.

Levante - Barcelona 2:3 (2:0)

Bramki: Romero 15, Morales 45+7 (rzut karny) - Pedri 49, Torres 52, Elgezabal 90+1 (gol samobójczy)





Levante: Cunat - Toljan (86 Garcia), Dela, Elgezabal Udondo, Cabello, Sanchez (75 Varela Pampin) - Brugue (75 Espi), Rey, Martinez Andres, Morales (59 Alvarez) - Romero (75 Losada)

Barcelona: J. Garcia - E. Garcia (85 Kounde), Araujo (76 Christensen), Cubarsi, Balde (76 Lewandowski) - Casado (46 Gavi), Pedri - Yamal, Raphinha (46 Olmo), Rashford - Torres

Żółte kartki: Martinez, Morales, Varela Pampin - Balde

BS, PAP