Szalona oferta dla Roberta Lewandowskiego! Jest decyzja napastnika Barcelony

Robert Lewandowski

Jak donoszą dziennikarze katalońskiego "Sportu", Robert Lewandowski latem dostał szaloną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jeden z tamtejszych klubów miał oferować napastnikowi Barcelony... 100 milionów euro rocznie. Kapitan reprezentacji Polski odrzucił jednak tę propozycję.

Szalona oferta dla Roberta Lewandowskiego! Jest decyzja napastnika Barcelony
fot. PAP
Robert Lewandowski

O tym, że Lewandowski ma odejść do Arabii Saudyjskiej, mówi się od dawna. W czerwcu tego roku "Sport" donosił, że Lewandowski przeniesie się do tego kraju po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną, czyli latem 2026 roku. Jak się jednak okazało, "Lewy" otrzymał lukratywną ofertę z Arabii już teraz.

 

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

 

Zdaniem dziennikarzy "Sportu", jeden z tamtejszych klubów miał oferować napastnikowi Barcelony pensję w wysokości... 100 milionów euro rocznie. Kapitan reprezentacji Polski odrzucił jednak ofertę.

 

 

Według doniesień, agent polskiego piłkarza miał "poprosić o przeniesienie rozmów", gdyż Lewandowski chce jeszcze kontynuować grę w barwach Barcelony.

 

 

Mecze Saudi Pro League, w której występują między innymi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Marcin Bułka, można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARABIA SAUDYJSKABARCELONAFC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Urban: Robert Lewandowski jest dużej klasy "kozakiem"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 