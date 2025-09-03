Szalona oferta dla Roberta Lewandowskiego! Jest decyzja napastnika Barcelony
Jak donoszą dziennikarze katalońskiego "Sportu", Robert Lewandowski latem dostał szaloną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jeden z tamtejszych klubów miał oferować napastnikowi Barcelony... 100 milionów euro rocznie. Kapitan reprezentacji Polski odrzucił jednak tę propozycję.
O tym, że Lewandowski ma odejść do Arabii Saudyjskiej, mówi się od dawna. W czerwcu tego roku "Sport" donosił, że Lewandowski przeniesie się do tego kraju po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną, czyli latem 2026 roku. Jak się jednak okazało, "Lewy" otrzymał lukratywną ofertę z Arabii już teraz.
Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji
Zdaniem dziennikarzy "Sportu", jeden z tamtejszych klubów miał oferować napastnikowi Barcelony pensję w wysokości... 100 milionów euro rocznie. Kapitan reprezentacji Polski odrzucił jednak ofertę.
Robert Lewandowski i spółka na meczu Polska - Francja
Według doniesień, agent polskiego piłkarza miał "poprosić o przeniesienie rozmów", gdyż Lewandowski chce jeszcze kontynuować grę w barwach Barcelony.
Mecze Saudi Pro League, w której występują między innymi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Marcin Bułka, można oglądać na sportowych antenach Polsatu.Przejdź na Polsatsport.pl