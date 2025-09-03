Szalona oferta dla Roberta Lewandowskiego! Jest decyzja napastnika Barcelony

O tym, że Lewandowski ma odejść do Arabii Saudyjskiej, mówi się od dawna. W czerwcu tego roku "Sport" donosił, że Lewandowski przeniesie się do tego kraju po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną, czyli latem 2026 roku. Jak się jednak okazało, "Lewy" otrzymał lukratywną ofertę z Arabii już teraz.

Zdaniem dziennikarzy "Sportu", jeden z tamtejszych klubów miał oferować napastnikowi Barcelony pensję w wysokości... 100 milionów euro rocznie. Kapitan reprezentacji Polski odrzucił jednak ofertę.

Według doniesień, agent polskiego piłkarza miał "poprosić o przeniesienie rozmów", gdyż Lewandowski chce jeszcze kontynuować grę w barwach Barcelony.

🇵🇱 Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora



👉 Según apuntan desde el país árabe, el agente del futbolista solicitó este verano un aplazamiento de las conversaciones



✍️ @ChrisBlasco3 https://t.co/2hEdtpG0ag — Diario SPORT (@sport) September 3, 2025

Mecze Saudi Pro League, w której występują między innymi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Marcin Bułka, można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport