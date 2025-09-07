To nie udało się Lewandowskiemu ani razu. Dziś trzecia próba

Bilans 37-letniego napastnika Barcelony w drużynie narodowej to 159 spotkań i 85 trafień. Do tej pory zdobywał gole w 58 meczach, a jego „ofiarami” było 37 różnych ekip.

Pierwszą - San Marino, w jego debiucie w drużynie narodowej 10 września 2008, czyli niemal równo 17 lat temu. Ostatnim przeciwnikiem, którego bramkarza pokonał po raz pierwszy, były Wyspy Owcze w 2023.

W międzyczasie uzyskał gole w meczach z: Irlandią, Singapurem, Bułgarią, Australią, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Norwegią, Niemcami, Koreą Południową, Białorusią, Grecją, Czarnogórą, Litwą, Gibraltarem, Gruzją, Szkocją, Islandią, Portugalią, Kazachstanem, Danią, Armenią, Rumunią, Chile, Łotwą, Izraelem, Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Andorą, Hiszpanią, Szwecją, Belgią, Albanią, Arabią Saudyjską, Francją i Mołdawią.

Lewandowski dotychczas dwukrotnie miał okazję zagrać przeciw Finlandii.

JŻ, PAP