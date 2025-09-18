"Duma Katalonii" rozpoczyna nową edycję Champions League od starcia z Newcastle United. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka liczy na poprawę wyniku sprzed roku, gdy w półfinałowym dwumeczu musiał uznać wyższość Interu Mediolan (3:3, 3:4 po dogrywce).

W fazie ligowej obecnej edycji LM "Blaugrana" zmierzy się jeszcze z PSG, Chelsea, Eintrachtem Frankfurt, Club Brugge, Olympiakosem Pireus, Slavią Praga oraz FC Kopenhaga.

Newcastle, może być 39. klubem, jakiemu w tych rozgrywkach gola strzeli Robert Lewandowski. Polak uzyskał do tej pory 105 bramek.

Na dorobek 37-letniego Lewandowskiego składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 19. Do tej w tych rozgrywkach odnotował 133 występy.

Premierowego gola uzyskał 19 października 2011 roku z Olympiakosem Pireus, a dwa ostatnie jak dotychczas 9 kwietnia w ćwierćfinale poprzedniej edycji z Borussią Dortmund.

Oprócz kapitana reprezentacji Polski do rozgrywek zgłoszony został również Wojciech Szczęsny, który przeciwko "Srokom" może zanotować swój pierwszy oficjalny występ w tym sezonie.

Newcastle United - FC Barcelona. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów

Spotkanie Newcastle United - FC Barcelona rozpocznie się w czwartek 18 września o godzinie 21:00. Kiedy mecz się zakończy, podamy jego wynik w tym tekście.

ŁO, Polsat Sport