Trudne chwile Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Tak ocenili go Hiszpanie

Lewandowski od początku tego sezonu zmagał się z kontuzją, więc powoli wchodził do składu Barcelony. W ostatnim meczu ligowym wszedł z ławki rezerwowych i zdobył dwie bramki przeciwko Valencii, więc Hansi Flick postanowił dać szansę Polakowi na występ z Newcastle od pierwszych minut.

37-latek, który w międzyczasie zdobył też bramkę dla reprezentacji Polski w starciu z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, miał trudności z grą przeciwko twardej defensywie "Srok". Jak wyliczyły hiszpańskie media, kapitan naszej kadry zanotował raptem 21 kontaktów z piłką, oddając trzy strzały.

"Był uważnie pilnowany, momentami bardzo agresywnie. Nie wypracował sobie żadnej okazji do strzelenia gola" - napisał kataloński "Sport", uznając go najsłabszym zawodnikiem w zespole Barcelony.

Nieco mniej krytycznie do jego postawy odniosło się "Mundo Deportivo", ale i tak ciężko mówić o pozytywnej recenzji.

"Mądrze dogrywał kilka piłek zza pola karnego, odciążał drużynę biorąc na siebie walkę z rywalami. Nie miał jednak okazji bramkowych, a jego dośrodkowania nie trafiały do Rashforda i Raphinhi" - czytamy.

Z kolei portal "Goal.com" był bardziej wyrozumiały, ale i tak ocenił Lewandowskiego najsłabiej spośród wszystkich piłkarzy mistrza Hiszpanii.

"Należy docenić jego walkę, zaangażowanie i włożony wysiłek. Widać było, że próbuje, ale tym razem nie miał szczęścia. To był jego pierwszy mecz w wyjściowym składzie po kontuzji, co było zauważalne" - przyznano.

Barcelona wygrała 2:1 po trafieniach Marcusa Rashforda. Lewandowski grał do 69. minuty. Wojciech Szczęsny przesiedział mecz na ławce rezerwowych.

Polsat Sport