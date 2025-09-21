Barcelona z pewnym zwycięstwem! Cały mecz Lewandowskiego

FC Barcelona pokonała 3:0 na własnym terenie Getafe w meczu piątej kolejki LaLigi. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Ferran Torres, a jedno trafienie dołożył Dani Olmo. Robert Lewandowski wystąpił w całym spotkaniu i kończył je jako kapitan. Wojciech Szczęsny spędził 90 minut na ławce rezerwowych.

fot. PAP/EPA
Barcelona z pewnym zwycięstwem z Getafe

Na niedzielne spotkanie LaLiga z Getafe w kadrze Barcelony znalazło się dwóch Polaków: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Na murawę w pierwszym składzie wybiegł pierwszy z nich. Dla napastnika był to premierowy występ w podstawowej “11” “Dumy Katalonii” w tym sezonie ligi hiszpańskiej.

 

Strzelanie rozpoczął już w 15. minucie Ferran Torres.”Blaugrana” zagrała kapitalną akcję kombinacyjną. Raphinha z prawej strony posłał piłkę w pole karne między obrońcami do Daniego Olmo, a ten piętką wyłożył do Ferrana, który wykończył wszystko pewnym uderzeniem.

 

Na kolejną bramkę czekaliśmy 20 minut. Długą piłkę za plecami obrońców otrzymał Raphinha i z pierwszej wypuścił sam na sama Ferrana. Ten z profesorskim spokojem podwyższył prowadzenie Barcelony na 2:0.

 

Jeszcze przed przerwą mogło być 3:0. Ferran urwał się defensywie Getafe i znów znalazł się w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem rywali. Bez wahania uderzył z woleja, jednak trafił w poprzeczkę.

 

Podopieczni Hansiego Flicka na tym nie poprzestali. W drugiej połowie na prawej stronie uciekł Marcus Rashford, następnie wycofał na 15. metr, a wszystko zamknął Dani Olmo.

 

To było ostatnie słowo Barcelony, w barwach której zmagania jako kapitan kończył Lewandowski. “Duma Katalonii” dopisała na swoje konto w ligowej tabeli kolejne trzy punkty. Po pięciu kolejkach ma ich 13. Do lidera - Realu Madryt - traci dwa “oczka”

 

FC Barcelona - Getafe CF 3:0 (2:0)


Bramki: Ferran Torres 15., 34., Dani Olmo 63.


FC Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin (83. Ronald Araujo) - Pedri (76. Roony Bardghij), Frenkie de Jong (61. Marc Casado), Dani Olmo - Raphinha (46. Rashford), Robert Lewandowski, Ferran Torres (60. Ferran Torres). Trener: Hansi Flick.

 

Getafe CF: David Soria - Kiko Femenia, Djene (46. Davinchi), Domingos Duarte, Abdel Abqar, Diego Rico - Mario Martin (46. Javier Munoz), Luis Milla, Mauro Arambarri (70. Coba da Costa) - Borja Mayoral (46. Abu Kamara), Adrian Liso (80. Alex Sancris). Trener: Jose Bordalas.


Żółte kartki: Raphinha, Andreas Christnesen - Mario Martin, Adrian Liso, Djene, Jose Bordalas (poza boiskiem), Abdel Abqar.

 

Sędzia: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Hiszpania).

