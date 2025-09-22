Popis Barcelony, a Lewandowski nagle nadał komunikat. Krótko i na temat

W niedzielę, 21 września, Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie Barcelony na mecz ligowy przeciwko Getafe CF. Drużyna "Blaugrany" pewnie pokonała rywala 3:0. Na listę strzelców wpisali się Ferran Torres (dwukrotnie) oraz Dani Olmo. Polak zakończył swój występ bez strzelonej bramki, mimo iż rozegrał całe spotkanie.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona z pewnym zwycięstwem! Cały mecz Lewandowskiego

Późnym wieczorem, po zwycięstwie, kapitan reprezentacji Polski krótkim wpisem na Instagramie podsumował to spotkanie. Polak nie rozpisywał się zbytnio. "+ 3 punkty" - napisał Lewandowski i dołączył kilka zdjęć z tego starcia.

Podopieczni Hansiego Flicka ostatnio prezentują wysoką formę. W poprzedniej kolejce zdecydowanie pokonali Valencię aż 6:0, a cztery dni później świetnie zainaugurowali rozgrywki Ligi Mistrzów, pokonując Newcastle United 2:1.

Na ten moment Lewandowski ma na koncie dwie bramki w tym sezonie ligowym. Okazję do powiększenia dorobku będzie miał w czwartek, 25 września. "Duma Katalonii" zmierzy się wtedy z Realem Oviedo w ramach szóstej kolejki La Ligi.

MR, Polsat Sport