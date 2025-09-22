Popis Barcelony, a Lewandowski nagle nadał komunikat. Krótko i na temat
FC Barcelona pewnie pokonała Getafe CF 3:0 w piątej kolejce La Ligi. Robert Lewandowski zagrał cały mecz, jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Polski napastnik postanowił ocenić to spotkanie na Instagramie.
W niedzielę, 21 września, Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie Barcelony na mecz ligowy przeciwko Getafe CF. Drużyna "Blaugrany" pewnie pokonała rywala 3:0. Na listę strzelców wpisali się Ferran Torres (dwukrotnie) oraz Dani Olmo. Polak zakończył swój występ bez strzelonej bramki, mimo iż rozegrał całe spotkanie.
Późnym wieczorem, po zwycięstwie, kapitan reprezentacji Polski krótkim wpisem na Instagramie podsumował to spotkanie. Polak nie rozpisywał się zbytnio. "+ 3 punkty" - napisał Lewandowski i dołączył kilka zdjęć z tego starcia.
Podopieczni Hansiego Flicka ostatnio prezentują wysoką formę. W poprzedniej kolejce zdecydowanie pokonali Valencię aż 6:0, a cztery dni później świetnie zainaugurowali rozgrywki Ligi Mistrzów, pokonując Newcastle United 2:1.
Na ten moment Lewandowski ma na koncie dwie bramki w tym sezonie ligowym. Okazję do powiększenia dorobku będzie miał w czwartek, 25 września. "Duma Katalonii" zmierzy się wtedy z Realem Oviedo w ramach szóstej kolejki La Ligi.Przejdź na Polsatsport.pl