Popis Barcelony, a Lewandowski nagle nadał komunikat. Krótko i na temat

Robert Lewandowski

FC Barcelona pewnie pokonała Getafe CF 3:0 w piątej kolejce La Ligi. Robert Lewandowski zagrał cały mecz, jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Polski napastnik postanowił ocenić to spotkanie na Instagramie.

Popis Barcelony, a Lewandowski nagle nadał komunikat. Krótko i na temat
fot. PAP
Robert Lewandowski

W niedzielę, 21 września, Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie Barcelony na mecz ligowy przeciwko Getafe CF. Drużyna "Blaugrany" pewnie pokonała rywala 3:0. Na listę strzelców wpisali się Ferran Torres (dwukrotnie) oraz Dani Olmo. Polak zakończył swój występ bez strzelonej bramki, mimo iż rozegrał całe spotkanie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona z pewnym zwycięstwem! Cały mecz Lewandowskiego

 

Późnym wieczorem, po zwycięstwie, kapitan reprezentacji Polski krótkim wpisem na Instagramie podsumował to spotkanie. Polak nie rozpisywał się zbytnio. "+ 3 punkty" - napisał Lewandowski i dołączył kilka zdjęć z tego starcia. 

 

 

Podopieczni Hansiego Flicka ostatnio prezentują wysoką formę. W poprzedniej kolejce zdecydowanie pokonali Valencię aż 6:0, a cztery dni później świetnie zainaugurowali rozgrywki Ligi Mistrzów, pokonując Newcastle United 2:1.

 

Na ten moment Lewandowski ma na koncie dwie bramki w tym sezonie ligowym. Okazję do powiększenia dorobku będzie miał w czwartek, 25 września. "Duma Katalonii" zmierzy się wtedy z Realem Oviedo w ramach szóstej kolejki La Ligi.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIALA LIGAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dosadne słowa o Lewandowskim. "Wypisuje się z zespołu"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 