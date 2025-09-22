Robert Lewandowski poznał miejsce w plebiscycie Złotej Piłki
Robert Lewandowski zajął 17. miejsce w plebiscie Złotej Piłki. Informację podano w mediach społecznościowych.
Polski napastnik był ważnym graczem Barcelony w poprzednim sezonie. Rozegrał 52 mecze, w których strzelił 42 gole i zaliczył trzy asysty. Jego drużyna wygrała mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, a w Lidze Mistrzów doszła do półfinału. Tam lepszy okazał się Inter.
ZOBACZ TAKŻE: Złota Piłka 2025: Wyniki gali. Kto zdobył Złotą Piłkę?
Lewandowski nie był faworytem do zajęcia czołowej lokaty w tym roku. Wyżej ceniono jego klubowych kolegów, takich jak Lamine Yamal, Raphinha czy Pedri.
Ostatecznie Polak zajął 17. miejsce.
Najwyżej Lewandowski był na drugim miejscu w 2021 roku. Wtedy triumfował Lionel Messi.
Przed rokiem Polak nie był nominowany do czołowej "30".
Przejdź na Polsatsport.pl