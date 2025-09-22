Robert Lewandowski poznał miejsce w plebiscycie Złotej Piłki

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zajął 17. miejsce w plebiscie Złotej Piłki. Informację podano w mediach społecznościowych.

fot. PAP

Polski napastnik był ważnym graczem Barcelony w poprzednim sezonie. Rozegrał 52 mecze, w których strzelił 42 gole i zaliczył trzy asysty. Jego drużyna wygrała mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, a w Lidze Mistrzów doszła do półfinału. Tam lepszy okazał się Inter.

 

Lewandowski nie był faworytem do zajęcia czołowej lokaty w tym roku. Wyżej ceniono jego klubowych kolegów, takich jak Lamine Yamal, Raphinha czy Pedri.

 

Ostatecznie Polak zajął 17. miejsce.

 

Najwyżej Lewandowski był na drugim miejscu w 2021 roku. Wtedy triumfował Lionel Messi.


Przed rokiem Polak nie był nominowany do czołowej "30".

 

