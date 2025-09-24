Hajto nie gryzł się w język! Stanął w obronie Lewandowskiego. "To jest amatorka"

Jakub ŻelepieńRobert Lewandowski

Tomasz Hajto i Roman Kołtoń dyskutowali w programie "Polsat Futbol Cast" o wynikach tegorocznej gali Złotej Piłki. Wspomnieli też o nierozstrzygniętej edycji 2020, którą - zdaniem większości ekspertów - powinien był wygrać Robert Lewandowski. - Będę ich nazywał "le cabaret", aż nie oddadzą Złotej Piłki za 2020 rok - grzmiał Hajto.

fot. PAP/EPA/Polsat Sport
W tym roku Złotą Piłkę zdobył Ousmane Dembele. Robert Lewandowski nie załapał się nawet do pierwszej dziesiątki - zajął 17. miejsce. Niewiele wyżej był Harry Kane - na 13. lokacie.

 

- Liczby Kane'a i Lewandowskiego były niesamowite. Myślę, że obaj zasługiwali na pierwszą dziesiątkę. Na piątkę raczej nie. Ostatecznie decyduje jednak jury. Musimy pamiętać, że to nie jest arbitralny wybór jednego człowieka - skomentował Kołtoń.


Hajto wybrał ostrzejszy język.


- Będę ich nazywał "le cabaret", aż nie oddadzą Złotej Piłki za 2020 rok. To jest amatorka. Niby poważna instytucja, niby wielka celebra, a na koniec jest luka, która uderza w ich profesjonalizm - powiedział były reprezentant Polski.


Nasz ekspert domaga się nadrobienia odwołanego plebiscytu za 2020 rok.


- W trybie pilnym powinni polecieć do Barcelony i wręczyć Złotą Piłkę Lewandowskiemu. W sezonie 2019/2020 był najlepszy, powalał na kolana. Nawet Leo Messi go docenił. A jeśli on coś mówi, to naprawdę znaczy to wiele - dodał Hajto.


Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.

PIŁKA NOŻNA
ROBERT LEWANDOWSKI
