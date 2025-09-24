Hajto nie gryzł się w język! Stanął w obronie Lewandowskiego. "To jest amatorka"

W tym roku Złotą Piłkę zdobył Ousmane Dembele. Robert Lewandowski nie załapał się nawet do pierwszej dziesiątki - zajął 17. miejsce. Niewiele wyżej był Harry Kane - na 13. lokacie.

- Liczby Kane'a i Lewandowskiego były niesamowite. Myślę, że obaj zasługiwali na pierwszą dziesiątkę. Na piątkę raczej nie. Ostatecznie decyduje jednak jury. Musimy pamiętać, że to nie jest arbitralny wybór jednego człowieka - skomentował Kołtoń.



Hajto wybrał ostrzejszy język.



- Będę ich nazywał "le cabaret", aż nie oddadzą Złotej Piłki za 2020 rok. To jest amatorka. Niby poważna instytucja, niby wielka celebra, a na koniec jest luka, która uderza w ich profesjonalizm - powiedział były reprezentant Polski.



Nasz ekspert domaga się nadrobienia odwołanego plebiscytu za 2020 rok.



- W trybie pilnym powinni polecieć do Barcelony i wręczyć Złotą Piłkę Lewandowskiemu. W sezonie 2019/2020 był najlepszy, powalał na kolana. Nawet Leo Messi go docenił. A jeśli on coś mówi, to naprawdę znaczy to wiele - dodał Hajto.



Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.