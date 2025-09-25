Co za gol Lewandowskiego! "Stadiony świata"

FC Barcelona dobrze rozpoczęła rozgrywki zarówno ligowe, jak i pucharowe. W tabeli La Ligi z dorobkiem 13 punktów zajmuje drugie miejsce, a w inauguracyjnym meczu Ligi Mistrzów piłkarze hiszpańskiego klubu pokonali Newcastle United 2:1.

W tym tygodniu podopieczni Hansiego Flicka przygotowują się do spotkania z Realem Oviedo.

Robert Lewandowski w wieku 37 lat nadal jest w znakomitej formie. A dowodzi temu m.in. nagranie, które drużyna "Blaugrany" opublikowała na portalu X. Widać na nim, jak polski napastnik podczas treningu zdobywa piękną bramkę "nożycami". Uderzenie było na tyle mocne i celne, że Wojciech Szczęsny nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Koledzy z zespołu byli w szoku, łapali się aż za głowy po strzale reprezentanta Polski. W ten sposób Lewandowski daje niemieckiemu szkoleniowcowi jasny sygnał, że ponownie należy mu się miejsce w pierwszej jedenastce. W poprzedniej kolejce snajper po raz pierwszy w tym sezonie La Ligi zagrał od pierwszej minuty. Nie udało mu się jednak wtedy wpisać na listę strzelców.

Polak po pięciu kolejkach hiszpańskich rozgrywek na koncie dwa trafienia. Szansę na kolejne będzie miał w czwartek, 25 września. "Duma Katalonii" zmierzy się z beniaminkiem La Ligi w czwartek o 21:30.

MR, Polsat Sport