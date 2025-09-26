Hiszpańskie media naprawdę piszą to o Lewandowskim. Co za słowa!

FC Barcelona pokonała beniaminka La Ligi - Real Oviedo 3:1. Spotkanie nie toczyło się jednak od początku pod dyktando podopiecznych Hansiego Flicka, gdyż do przerwy to gospodarze niespodziewanie prowadzili 1:0 po bramce Alberto Reiny. Dopiero w 56. minucie wyrównał Eric Garcia, a na prowadzenie "Dumę Katalonii" wyprowadził w 70. minucie Robert Lewandowski, który wszedł na boisku z ławki rezerwowych pięć minut wcześniej. Rodak popisał się fantastycznym strzałem głową, nie dając bramkarzowi żadnych szans. Wynik starcia ustalił Ronald Araujo w samej końcówce.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny gol Polaka w Lidze Europy! Otworzył wynik meczu (WIDEO)

Po spotkaniu hiszpańskie media dawały reprezentantowi Polski bardzo wysokie noty. Dziennik "Sport" przyznał mu "9" w skali dziesięciostopniowej. Była to najwyższa ocena w całym zespole "Blaugrany".

Portal eldesmarque.com wystawił Lewandowskiemu "8" i krótko opisał jego grę. "Polak wszedł na boisko na nieco ponad 20 minut przed końcem meczu za Raphinhę i wystarczyło mu tyle, aby strzelić gola, który odwrócił losy meczu" - czytamy.

Madrycka "Marca" w tej samej skali przyznała Polakowi "7", a "Mundo Deportivo", które jednym słowem ocenia występ każdego zawodnika, napisało o Lewandowskim: "zabójczy". "Strzelił kapitalnego gola głową przy pierwszej akcji" - dopisano.

Barcelona kolejny mecz ligowy zagra już w niedzielę 28 wrzśnia - podejmie Real Sociedad. Aktualnie kataloński klub zajmuje drugie miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 16 punktów. Co więcej, piłkarze Hansiego Flicka nie przegrali jeszcze żadnego spotkania. Do lidera - Realu Madryt tracą dwa "oczka".

MR, Polsat Sport