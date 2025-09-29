Robert Lewandowski jako tenisista lub siatkarz? Jest reakcja Igi Świątek!
Robert Lewandowski opublikował na swoim Instagramie zdjęcia, które przedstawiają go jako zawodnika trzech różnych dyscyplin sportowych - karate, tenisa i siatkówki. Na wpis zareagowała Iga Świątek, która zaproponowała napastnikowi Barcelony... konfrontację na korcie.
Post był formą reklamy jednej z platform zajmującej się generowaniem i obróbką zdjęć przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jeden z obrazków przedstawiał Lewandowskiego jako tenisistę. Do tego miał na sobie biały strój i "grał" na trawie. To naturalnie budzi skojarzenia z Wimbledonem. Przypomnijmy, że tegoroczną triumfatorką zmagań w tym wielkoszlemowym turnieju jest Świątek. Polka postanowiła skomentować wpis kapitana reprezentacji Polski.
"Jeśli chciałbyś sprawdzić się na korcie, daj mi znać" - napisała wiceliderka rankingu WTA.
Z kolei do "siatkarskiego" obrazka odniósł się Paweł Zatorski. Utytułowany libero reprezentacji Polski zamieścił następujący komentarz.
"Ale skosik z prawego skrzydła idzie" - napisał.
