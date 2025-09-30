Robert Lewandowski zagra w Serie A? Gigant wchodzi do gry

Robert Lewandowski, mimo iż ma już 37 lat, nadal jest w wysokiej formie, co potwierdzają jego bramki zarówno w La Lidze, jak i kadrze. Z tego powodu wiele klubów nadal jest chętnych na korzystanie z usług polskiego snajpera.

Jak podaje dziennikarz Luca Cohen, zainteresowany reprezentantem Polski jest AC Milan. Igli Tare - dyrektor sportowy „Rossonerich” - miał skontaktować się w ostatnich dniach z Pinim Zahavim, agentem Lewandowskiego.

Włoski dziennikarz podkreśla, że to są wstępne rozmowy, a żadne konkrety na razie nie padły.

W ostatnim czasie wiele mówi się także o ofertach z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Jednak przyszłość Lewandowskiego nie jest jeszcze przesądzona. Na ten moment polskiego napastnika obowiązuję kontrakt z Barceloną do czerwca 2026, a jak podaje hiszpański "Sport" możliwa jest jeszcze opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy.

W barwach "Dumy Katalonii" występuje od 2022 roku. W tym czasie rozegrał 154 mecze, w których zdobył 105 bramek i 20 asyst.

MR, Polsat Sport