Robert Lewandowski zagra w Serie A? Gigant wchodzi do gry

Jak podaje dziennikarz Luca Cohen, AC Milan jest zainteresowany ściągnięciem do siebie Roberta Lewandowskiego. Igli Tare, dyrektor sportowy „Rossonerich”, miał skontaktować się w ostatnich dniach z Pinim Zahavim, agentem polskiego napastnika.

fot. Cyfrasport
  • Robert Lewandowski wciąż prezentuje wysoką formę strzelecką
  • AC Milan wyraża zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika
  • AC Milan nawiązał wstępne rozmowy z agentem Lewandowskiego
  • Nie zapadły jeszcze żadne konkretne ustalenia w sprawie transferu
  • Przyszłość Lewandowskiego wciąż jest niepewna
  • Polski napastnik ma kontrakt z Barceloną do czerwca 2026 z opcją przedłużenia
  • Lewandowski gra w Barcelonie od 2022 roku, strzelając 105 bramek

Robert Lewandowski, mimo iż ma już 37 lat, nadal jest w wysokiej formie, co potwierdzają jego bramki zarówno w La Lidze, jak i kadrze. Z tego powodu wiele klubów nadal jest chętnych na korzystanie z usług polskiego snajpera.

 

ZOBACZ TAKŻE: Początek Ligi Konferencji bez kluczowego gracza. Opuści też zgrupowanie kadry

 

Jak podaje dziennikarz Luca Cohen, zainteresowany reprezentantem Polski jest AC Milan. Igli Tare - dyrektor sportowy „Rossonerich” - miał skontaktować się w ostatnich dniach z Pinim Zahavim, agentem Lewandowskiego. 

 

Włoski dziennikarz podkreśla, że to są wstępne rozmowy, a żadne konkrety na razie nie padły.

 

W ostatnim czasie wiele mówi się także o ofertach z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Jednak przyszłość Lewandowskiego nie jest jeszcze przesądzona. Na ten moment polskiego napastnika obowiązuję kontrakt z Barceloną do czerwca 2026, a jak podaje hiszpański "Sport" możliwa jest jeszcze opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy.

 

W barwach "Dumy Katalonii" występuje od 2022 roku. W tym czasie rozegrał 154 mecze, w których zdobył 105 bramek i 20 asyst. 

MR, Polsat Sport
AC MILANFC BARCELONAHISZPANIALA LIGAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
