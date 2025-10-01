Obrońcy tytułu lepsi w hicie LM! Lewandowski bez gola, Szczęsny bez czystego konta

Początek spotkania upłynął pod znakiem dominacji ofensywnej gospodarzy. Już w pierwszych 20 minutach Ferran Torres dwukrotnie znalazł się w świetnych sytuacjach. Najpierw, po minięciu bramkarza, Hiszpan nie zdołał skierować piłki do siatki, bo w ostatniej chwili ofiarną interwencją popisał się Ilya Zabarnyi, wybijając futbolówkę na bok wślizgiem ze światła bramki. Chwilę później jednak piłkarz Barcelony dopiął swego. Po znakomitej akcji całego zespołu i prostopadłym podaniu w tempo od Marcusa Rashforda, Torres bez problemu umieścił piłkę w siatce, otwierając wynik rywalizacji.

Kilka minut później do pracy został zmuszony Wojciech Szczęsny. Polski golkiper kapitalnie obronił groźny strzał Achrafa Hakimiego, instynktownie odbijając piłkę na rzut rożny. W 38. minucie 35-latek nie miał już jednak nic do powiedzenia. Po szybkim kontrataku sam na sam z nim wyszedł Senny Mayulu. Francuz zachował zimną krew i pewnym uderzeniem wykończył akcję. Całą sytuację napędził Nuno Mendes - lewy obrońca PSG popisał się dynamicznym rajdem i precyzyjnym podaniem, które otworzyło koledze drogę do bramki.

Druga połowa rozpoczęła się bardzo wyrównanie. Pierwszą szansę miał Bradley Barcola, który po indywidualnej akcji uderzył w kierunku bramki "Blaugrany", lecz Szczęsny pewnie interweniował. W kolejnych minutach spotkanie stało się bardziej fizyczne - liczne faule i twarde pojedynki spowolniły tempo meczu.

W końcówce swoje szanse mieli przede wszystkim zawodnicy gości. Najgorźniej zaatakował rezerwowy Lee Kang-In, który uderzył lewą nogą po długim rogu bramki Szczęsnego i trafił w słupek. W samej końcówce inny rezerwowy - Goncalo Ramos - okazał się bohaterem i skierował piłkę do siatki "Blaugrany", co przypieczętowało zwycięstwo paryżan w tym meczu.

Wojciech Szczęsny zaliczył pełny mecz w bramce "Dumy Katalonii", a Robert Lewandowski pojawił się na murawie w 72. minucie, jednak nie zdołał odmienić losów spotkania. Po dwóch kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów Barcelona plasuje się na 16. miejscu, natomiast PSG zajmuje trzecią lokatę.

FC Barcelona - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1)

Bramki: Ferran Torres 19 - Senny Mayulu 38, Goncalo Ramos 90.

Barcelona: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia (86. Andreas Christensen), Pau Cubarsi, Gerard Martin (72. Alejandro Balde) - Frenkie de Jong, Pedri (79. Marc Bernal) - Lamine Yamal, Dani Olmo (72. Marc Casado), Marcus Rashford (72. Robert Lewandowski), Ferran Torres.

PSG: Lucas Chevalier - Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz (72. Goncalo Ramos), Vitinha, Warren Zaire-Emery - Ibrahim Mbaye (65. Lucas Hernandez), Senny Mayulu (80. Kang-In Lee), Bradley Barcola (80. Quentin Ndjantou).

Żółte kartki: Frenkie De Jong, Dani Olmo, Marc Casado, Lamine Yamal - Nuno Mendes, Achraf Hakimi.

Sędziował: Michael Oliver (Anglia).

