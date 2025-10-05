Hiszpanie piszą o Robercie Lewandowskim. Hansi Flick już podjął decyzję?

W niedzielę Barcelona rozegra swoje kolejne spotkanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii w tym sezonie. Podopieczni Flicka w ramach ósmej kolejki zmierzą się na wyjeździe z Sevillą.

Wiele osób zastanawiało się, czy Robert Lewandowski pojawi się w wyjściowej jedenastce na to starcie. Warto bowiem przypomnieć, że podczas ostatniego spotkania Barcelony, w którym "Blaugrana" mierzyła się z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, Polak został posadzony na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się dopiero w 72. minucie. Ostatecznie "Duma Katalonii" przegrała 1:2.

Teraz jednak niemiecki szkoleniowiec ma inaczej podejść do sytuacji kapitana reprezentacji Polski. Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że Lewandowski pojawi się w podstawowym składzie Barcelony na niedzielny mecz z Sevillą. Takie informacje podali między innymi dziennikarze redakcji: "AS", "Sport" i "Mundo Deportivo".

AA, Polsat Sport