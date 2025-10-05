Lewandowski w ogniu krytyki. Tak ocenili jego występ

O ile golkiper przy większości bramek nie miał wiele do powiedzenia, to przy trafieniu na 1:3 mógł lepiej się zachować.

Z kolei Lewandowski podczas spotkania był niewidoczny. Co więcej, zmarnował rzut karny, którym mógł doprowadzić do remisu. Zamiast tego, losy potoczyły się w zupełnie innym kierunku - to gospodarze podkreślili swoją dominację kolejnymi golami.

Po meczu kataloński dziennik "Sport" bardzo ostro ocenił kapitana reprezentacji Polski. Przyznano mu notę "3" w dziesięciostopniowej skali. "Zagubiony w akcji. Okropny dzień dla Polaka. Nie miał wpływu na grę ofensywną, zmarnował rzut karny po naskoku, który sprawił, że strzelił obok bramki. Hansi Flick postanowił pozostawić go na boisku, ale jego występ był katastrofalny - napisano.

"Niepowodzenie" - właśnie takim słowem Mundo Deportivo oceniło występ polskiego napastnika. "Stracił kilka piłek. Nie wniósł swojego doświadczenia. Miał okazję do wyrównania, ale zmarnował rzut karny, jedną ze swoich specjalności" - dodano.

Nieco łagodniej potraktowano Szczęsnego. Polski bramkarz kilka razy uratował zespół przed jeszcze większą porażką. "Dokonał kilku parad w pierwszej połowie. W drugiej połowie ponownie wspierał drużynę. Nie mógł nic zrobić w sprawie rzutu karnego Alexisa. Zapobiegł większej klęsce - napisał "Sport", oceniając występ na "5".

"W drugiej połowie uratował zespół kilkoma interwencjami" - stwierdzili dziennikarze Mundo Deportivo.

Wynik tego meczu spowodował, że Barcelona straciła fotel lidera La Ligi na rzecz Realu Madryt. Kolejny mecz o punkty podopieczni Hansiego Flicka zagrają 18 października - podejmą wtedy drużynę Girony.

MR, Polsat Sport