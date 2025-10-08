Jaki skład na Nową Zelandię? Hajto i Kołtoń o możliwych decyzjach

Mając w głowie zbliżający się mecz o punkty z Litwą z pewnością w konfrontacji z Nowa Zelandią nie ujrzymy najmocniejszej jedenastki. Można jednak zadawać sobie pytanie, jak duże będą zmiany i, w których formacjach zobaczymy nowe twarze.





- Jan Urban bardzo wyraźnie powiedział ze będzie dużo zmian w składzie, jeśli już trener to mówi, to można się zastanawiać nad skalą zmian - powiedział Kołtoń.





Na październikowym zgrupowaniu brakuje Nicoli Zalewskiego, który nie mógł przyjechać z powodu urazu. Selekcjoner musi zatem skutecznie zarządzać drużyną, by liderzy byli odpowiednio przygotowani do najważniejszych spotkań.





- Jako trener, mając ten ważniejszy mecz w niedziele, musi brać pod uwagę możliwość kontuzji, zastanawiam się, kogo zrotuje, kogo oszczędzi? - zapytał dziennikarz.





Zarówno eksperci jak i kibice mogą zastanawiać się, w jakim wymiarze czasowym w czwartek zagra Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony nie ma ostatnio łatwego czasu, gra mniej niż w poprzednim sezonie, a dodatkowo w minioną niedziele w konfrontacji z Sevillą spudłował z jedenastu metrów. Być może selekcjoner postawi właśnie na Lewandowskiego, by ten mógł się odbudować i na nowo złapać rytm meczowy.





- Mamy wcześniej mecz z Nową Zelandią. Jan Urban powiedział: "dam szanse tym, którzy grają mało", czy myśli też o Robercie Lewandowskim, który w ostatnim czasie gra mniej w Barcelonie? - zastanawiał się Hajto.



Mecz Polska - Nowa Zelandia odbędzie się w czwartek o 20:45, a starcie o punkty z Litwą o tej samej porze w niedzielę.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ST, Polsat Sport