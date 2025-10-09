Oto przewidywany skład Polski na Nową Zelandię! Kibicom to się nie spodoba?

Nie od dziś bowiem wiadomo, że wielu polskich fanów przychodzi na mecze, żeby zobaczyć w akcji przede wszystkim kapitana naszej kadry. Ilekroć ten nie gra w pełnym wymiarze czasowym albo wcale, nie brakuje narzekań z tego powodu. Oczywiście są też tacy, którzy zdają sobie sprawę, że reprezentacja to nie tylko Lewandowski.

Według dziennikarzy Onetu, selekcjoner Jan Urban da szansę odpoczynku 37-latkowi, tak aby ten był gotowy na niedzielny mecz na Litwie w ramach eliminacji mistrzostw świata. Być może Lewandowski dostanie kilka minut w samej końcówce, bardziej po to, aby zadowolić stadion aniżeli mieć wpływ na sytuacje boiskowe.

Kto zatem zagra najbardziej wysuniętego zawodnika? Ma być nim Krzysztof Piątek, a partnerować mu będą tuż za nim Karol Świderski lub Kamil Grosicki oraz Kacper Kozłowski. Biało-Czerwoni mają zagrać w ustawieniu 1-3-4-2-1.

W bramce najprawdopodobniej wystąpi Bartłomiej Drągowski, dla którego będzie to powrót między słupki reprezentacji po trzech latach przerwy! W linii obrony zobaczymy najpewniej Przemysława Wiśniewskiego, Tomasza Kędziorę oraz Jana Ziółkowskiego. Z kolei w pomocy mają zagrać Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, kapitan Piotr Zieliński lub Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek lub Michał Skóraś.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski:

Bartłomiej Drągowski — Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski — Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński/Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek/Michał Skóraś — Kacper Kozłowski, Kamil Grosicki/Karol Świderski — Krzysztof Piątek

