Oto przewidywany skład Polski na Nową Zelandię! Kibicom to się nie spodoba?

Już w czwartek 9 października reprezentacja Polski zagra kolejny mecz za kadencji Jana Urbana. Będzie to towarzyskie starcie z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak donosi Onet, prawdopodobnie w podstawowym składzie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Ba, napastnik Barcelony może w ogóle nie pojawić się na murawie! A to z pewnością nie zadowoli wielu kibiców.

Nie od dziś bowiem wiadomo, że wielu polskich fanów przychodzi na mecze, żeby zobaczyć w akcji przede wszystkim kapitana naszej kadry. Ilekroć ten nie gra w pełnym wymiarze czasowym albo wcale, nie brakuje narzekań z tego powodu. Oczywiście są też tacy, którzy zdają sobie sprawę, że reprezentacja to nie tylko Lewandowski.

 

Według dziennikarzy Onetu, selekcjoner Jan Urban da szansę odpoczynku 37-latkowi, tak aby ten był gotowy na niedzielny mecz na Litwie w ramach eliminacji mistrzostw świata. Być może Lewandowski dostanie kilka minut w samej końcówce, bardziej po to, aby zadowolić stadion aniżeli mieć wpływ na sytuacje boiskowe.

 

Kto zatem zagra najbardziej wysuniętego zawodnika? Ma być nim Krzysztof Piątek, a partnerować mu będą tuż za nim Karol Świderski lub Kamil Grosicki oraz Kacper Kozłowski. Biało-Czerwoni mają zagrać w ustawieniu 1-3-4-2-1.

 

W bramce najprawdopodobniej wystąpi Bartłomiej Drągowski, dla którego będzie to powrót między słupki reprezentacji po trzech latach przerwy! W linii obrony zobaczymy najpewniej Przemysława Wiśniewskiego, Tomasza Kędziorę oraz Jana Ziółkowskiego. Z kolei w pomocy mają zagrać Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, kapitan Piotr Zieliński lub Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek lub Michał Skóraś.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski:

Bartłomiej Drągowski — Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski — Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński/Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek/Michał Skóraś — Kacper Kozłowski, Kamil Grosicki/Karol Świderski — Krzysztof Piątek

