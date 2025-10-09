Pierwszy taki mecz w karierze Roberta Lewandowskiego! Może poprawić imponującą statystykę

Bilans 37-letniego napastnika Barcelony w drużynie narodowej to 160 spotkań i 86 trafień. Do tej pory zdobywał gole w 59 meczach, a jego "ofiarami" było 38 różnych ekip.

ZOBACZ TAKŻE: Arena Katowice przejmuje kadrę! Zgrupowanie przed starciem z Nową Zelandią trwa

Pierwszą - San Marino, w jego debiucie w drużynie narodowej 10 września 2008, czyli ponad 17 lat temu. Ostatnim przeciwnikiem, którego bramkarza pokonał po raz pierwszy, była we wrześniu Finlandia.

W międzyczasie uzyskał gole w meczach z: Irlandią, Singapurem, Bułgarią, Australią, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Norwegią, Niemcami, Koreą Południową, Białorusią, Grecją, Czarnogórą, Litwą, Gibraltarem, Gruzją, Szkocją, Islandią, Portugalią, Kazachstanem, Danią, Armenią, Rumunią, Chile, Łotwą, Izraelem, Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Andorą, Hiszpanią, Szwecją, Belgią, Albanią, Arabią Saudyjską, Francją i Mołdawią.

Lewandowski dotychczas nie miał okazji zagrać przeciw Nowej Zelandii. Poprzednie spotkanie obu drużyn miało miejsce w 2002 roku.

PAP