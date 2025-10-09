Złe wieści dla Lewandowskiego. Będzie miał jeszcze trudniej?

Lewandowski, mimo że zaczął sezon od kontuzji i często wchodził na murawę z ławki rezerwowych, strzelił cztery gole w dziewięciu spotkaniach La Liga. Niestety, wiele wskazuje na to, że w najbliższych starciach nie będzie ani pierwszym, ani nawet drugim wyborem Hansiego Flicka.

Tak przynajmniej donoszą media w Hiszpanii, które sugerują, że wobec porażek z PSG (1:2) w Lidze Mistrzów i z Sevillą (1:4) w La Liga, na środek ataku zostanie przesunięty Marcus Rashford. Anglik na szpicy ma poprawić grę w pressingu, czego nie gwarantują Lewandowski i Ferran Torres. Ten drugi ma być zmiennikiem byłego napastnika Manchesteru United, natomiast Polak dopiero trzecią opcją w talii niemieckiego menedżera.

Na skrzydłach mają grać powracający do zdrowia Raphinia i Lamine Yamal. Jeżeli Rashford sprawdzi się w tym zestawieniu, może pozostać na tej pozycji na dłużej, co utrudni sytuację kapitana naszej kadry.

Oczywiście cała układanka i hierarchia może ulec zmianie przy okazji najbliższych starć. Będą one stanowiły próby przed zbliżającym się wielkimi krokami El Clasico z Realem Madryt. To spotkanie już 26 października na Santiago Bernabeu. W międzyczasie "Blaugrana" zmierzy się u siebie z Gironą w La Liga oraz z Olympiakosem w Champions League.

