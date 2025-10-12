Koniec Lewandowskiego w Barcelonie! Hiszpanie ogłaszają, klub zdecydował
Robert Lewandowski zakończy po tym sezonie swoją przygodę z Barceloną – poinformował w niedzielę kataloński dziennik "Sport". Według informacji gazety, klub ma już szukać jego następcy.
Kontrakt 37-letniego napastnika nie zostanie przedłużony, choć Polak kolejny sezon znajduje się w dobrej formie strzeleckiej. W obecnym zdobył już cztery bramki w lidze hiszpańskiej, często wchodząc z ławki rezerwowych.
"Z każdym dniem decyzja Barcelony o nieprzedłużaniu umowy z Lewandowskim jest coraz bliższa" – napisał "Sport", podkreślając jego wiek, spadek wydajności i fakt, że nie jest już w stanie naciskać na przeciwnika w tym samym tempie, co młodsi koledzy z drużyny.
Wśród kandydatów do zastąpienia Polaka kataloński dziennik wymienia m.in. Kameruńczyka Etta Eyonga z Levante czy gwiazdę Atletico Madryt, Argentyńczyka Juliana Alvareza. Jednak cena za tego drugiego może być zaporowa dla "Dumy Katalonii".
Nie wiadomo, czy Lewandowski zdecyduje się na przedłużenie kariery o rok lub dwa, czy też zawiesi buty na kołku i przejdzie na piłkarską emeryturę – zauważył "Sport".
Według gazety mało prawdopodobne jest, aby Polak przeniósł się do ligi arabskiej, ponieważ jego rodzina dobrze czuje się w Katalonii.
W drużynie Barcelony występuje również bramkarz Wojciech Szczęsny, który przed tym sezonem podpisał umowę do 2027 roku.
Lewandowski występuje w Barcelonie od 2022 r., kiedy przeniósł się do tego klubu z Bayernu Monachium. W połowie lutego br. klub poinformował o przedłużeniu umowy z Polakiem o kolejny rok, wyrażając zadowolenie z osiąganych przez niego wyników strzeleckich.